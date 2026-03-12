欧联｜夏维斯倒戈建功！末段射入12码 阿仙奴 1：1 逼和利华古逊

阿仙奴在周三欧联16强首回合，凭后备入替的夏维斯（Kai Havertz）在第89分钟射入12码，最终以 1：1 逼和母会利华古逊。「兵工厂」今季欧联不曾落后的纪录虽被打破，但保持不败回到酋长球场。

上半场双方表现相对谨慎，阿仙奴最具威胁的进攻在19分钟出现，布卡约沙卡（Bukayo Saka）、祖利安添巴（Jurriën Timber）及约基利斯（Viktor Gyokeres）在前场打出漂亮配合，但加比尔马天尼利（Gabriel Martinelli）的劲射中横楣弹出。双方半场互交白卷。

安德烈治为利华古逊先开纪录。美联社

今场双方踢法均硬朗，多番埋身肉博。美联社

夏维斯为阿仙奴扳平。美联社

阿仙奴下半场闪电失守

换边后形势大变，利华古逊开波后立即发动猛攻，先有泰利亚（Martin Terrier）头槌被大卫拉耶扑出，及后的角球由阿历斯基莫度（Alejandro Grimaldo）开出，队长安特列治（Robert Andrich）在远柱顶入，主队先开纪录。

落后的阿仙奴虽然占据控球优势，但未能做出太大威胁。比赛末段，领队阿迪达换入夏维斯及马度基（Noni Madueke）放手一博。战至89分钟，马度基在禁区内被侵犯，球证直指12码点。今场回归母会的夏维斯顶住巨大压力，冷静地射破巴斯维治（Janis Blaswich）把守的大门，最终双方踢成1：1。

阿仙奴魔鬼赛程将至

阿仙奴本周将回归联赛主场迎战爱华顿，紧接著是下周二对阵利华古逊的次回合生死战，再于下周末与曼城上演联赛杯决赛。另一方面，利华古逊将于本周末主场迎战班霸拜仁慕尼黑。