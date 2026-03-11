Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼联「最索女球迷」越南大解放 IG派福利引网民暴动成「曼」人迷

足球世界
更新时间：17:16 2026-03-11 HKT
发布时间：17:16 2026-03-11 HKT

被誉为「曼联最索女球迷」的挪威网红特蕾丝古蒙臣（Therese Gudmundsen） 再度引发网络热议。这位金发美女近日前往越南度假，不忘穿上曼联传奇球星 C 朗拿度（Cristiano Ronaldo）的球衣打卡，火辣身材配上大胆穿搭，瞬间令社交平台陷入「暴动」。

特蕾丝古蒙臣IG图片
特蕾丝古蒙臣IG图片

特蕾丝向来是红魔鬼的忠实拥趸，经常在 Instagram 分享身穿曼联球衣的性感照。今次她在越南享受阳光与海滩时，上载了两张最新「福利图」。照片中，她身穿印有 C 朗名字的曼联球衣，下身搭配一条极其贴身的白色长裤，完美展现修长美腿及诱人曲线，性感指数爆灯。

她在贴文中写道：「Another day in paradise!（在天堂的另一天！）」这辑照片一出，随即吸引她 IG 上超过 33 万名粉丝疯狂俾 Like 及留言。大批网民涌入留言区大赞她「火辣」、「美得惊人」，更有曼联球迷笑言：「这是曼联本赛季最佳亮点！」

