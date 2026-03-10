Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯│韦斯咸互射12码赢宾福特 查洛保云、伊戈泰亚高各入2球够精彩

足球世界
更新时间：09:38 2026-03-10 HKT
发布时间：09:38 2026-03-10 HKT

英格兰足总杯第5圈最后一仗在周一晚上演，戏码还是韦斯咸主场对宾福特的伦敦打吡(West Ham United vs Brentford)，双方踢得精彩。铁锤帮凭攻击皇牌查洛保云一入球一12码而两度领先，但客军宾福特亦有射手伊戈泰亚高回敬入球和12码各一，彼此于法定时间赛和2:2。两军于加时无进帐，要以极刑大战分胜负，主队5轮全中，宾福特则有翼锋丹高奥达拉于第2轮「挑射」宴客，韦斯咸互射12码赢5:3晋级。

查洛保云、伊戈泰亚高各入2球

今场伦敦打吡斗得精彩，韦斯咸先有查洛保云门前快脚射入，但宾福特落后不久扳平，中坚弥敦哥连斯头槌攻门，射手伊戈泰亚高轻微改变方向入网。主队完半场前获得12码，查洛保云主射中鹄，梅开二度助球队再次领先。宾福特换边后有米高卡约迪在禁区内被推跌得到极刑，伊戈泰亚高操刀稳稳命中，与保云一样收录包含12码的梅开二度，双方法定时间赛和2:2。

丹高奥达拉12码「挑战」被接实

两军于加时无进帐，需互射12码分胜负，查洛保云和伊戈泰亚高各自为球队首轮主射命中，第2轮韦斯咸锋将卡斯迪兰奴斯先射入，宾福特右翼丹高奥达拉紧接主射，他选择「挑射」中间，但软弱无力被韦斯咸门将艾路拿轻松接实。铁锤帮之后3轮全部命中，极刑大战赢5:3晋级。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
18小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
23小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
20小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
2026-03-09 09:00 HKT
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼
影视圈
10小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
18小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
15小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
21小时前
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
01:02
伊朗局势｜特朗普指美国对伊朗的军事行动「几乎已完成」 希腊油轮载百万桶成功穿越霍尔木兹｜持续更新
即时国际
3小时前
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
影视圈
15小时前