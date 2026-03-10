英足杯│韦斯咸互射12码赢宾福特 查洛保云、伊戈泰亚高各入2球够精彩

英格兰足总杯第5圈最后一仗在周一晚上演，戏码还是韦斯咸主场对宾福特的伦敦打吡(West Ham United vs Brentford)，双方踢得精彩。铁锤帮凭攻击皇牌查洛保云一入球一12码而两度领先，但客军宾福特亦有射手伊戈泰亚高回敬入球和12码各一，彼此于法定时间赛和2:2。两军于加时无进帐，要以极刑大战分胜负，主队5轮全中，宾福特则有翼锋丹高奥达拉于第2轮「挑射」宴客，韦斯咸互射12码赢5:3晋级。

查洛保云、伊戈泰亚高各入2球

今场伦敦打吡斗得精彩，韦斯咸先有查洛保云门前快脚射入，但宾福特落后不久扳平，中坚弥敦哥连斯头槌攻门，射手伊戈泰亚高轻微改变方向入网。主队完半场前获得12码，查洛保云主射中鹄，梅开二度助球队再次领先。宾福特换边后有米高卡约迪在禁区内被推跌得到极刑，伊戈泰亚高操刀稳稳命中，与保云一样收录包含12码的梅开二度，双方法定时间赛和2:2。

丹高奥达拉12码「挑战」被接实

两军于加时无进帐，需互射12码分胜负，查洛保云和伊戈泰亚高各自为球队首轮主射命中，第2轮韦斯咸锋将卡斯迪兰奴斯先射入，宾福特右翼丹高奥达拉紧接主射，他选择「挑射」中间，但软弱无力被韦斯咸门将艾路拿轻松接实。铁锤帮之后3轮全部命中，极刑大战赢5:3晋级。