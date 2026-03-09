港足公布尼泊尔友赛和作客亚杯外初选名单 40人名单外流兵占4成

中国香港足球总会今日（9日）公布本月26日作客尼泊尔的国际友谊赛，以及31日对印度的亚洲杯外围赛第三圈赛事的40人初选名单。

港队将于3月26日香港时间晚上7时先友赛尼泊尔，之后再于31日香港时间傍晚6时，出征亚杯外作客印度。初选名单中不乏球迷熟悉的面孔， 名单上40位球员有人16外流国内球会。包括最近加盟中甲南京城市的黄威，上个月转会长春亚泰的宾纪文、2月中正式加入青岛西海岸的巴拉克和将加入青岛海牛的颜卓彬亦在列。名单上除出现一众外流球员外，亦包括一些较新鲜的面孔。例如上次贺岁杯贺岁杯的流浪门将叶嘉宇和理文门将潘尚希。

守门员：

叶嘉宇 (标准流浪)、庞焯熙 (杰志)、潘尚希 (理文)、谢家荣 (大埔)

后卫：

茹子楠 (北京国安)、宾纪文 (长春亚泰)、亚历斯祖 (成都蓉城)、 钟乐安、李毅凯 (东区)、周缘德 (河南酒祖杜康)、慈 英、甘智健、 林乐勤 (杰志)、龙梓轩 (九龙城)、杜 度、余炜廉 (理文)、 陈晋一 (上海申花)、梁诺恒 (深圳青年人)、劳烈斯 (延边龙鼎)

中场：

余在言 (东方)、陈俊乐 (杰志)、赵聡悟 (冠忠南区)、胡晋铭 (理文)、 颜卓彬 (青岛海牛)、巴拉克 (青岛西海岸)、陈肇钧、费兰度 (大埔)、 杜国榆 (南通支云)、黄 威 (南京城市)

前锋：

刘智乐 (标准流浪)、吴宇曦 (重庆铜梁龙)、洛迪古斯 (东方)、 艾华顿、刘家乔 (理文)、马希伟 (陕西联合)、李小恒 (山东泰山)、 安永佳 (上海海港)、李乐谦 (大埔)、孙铭谦 (天津津门虎)、米高