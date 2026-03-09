意甲｜AC米兰1：0国际米兰今季「双杀」宿敌 追至落后7分
意甲今晨上演「米兰打吡」，在这场榜首大战中，次席的AC米兰凭佩华斯艾斯度比伦一箭定江山，以1：0小胜宿敌国际米兰。「红黑军团」赛后将与榜首国米的差距缩窄至7分，在联赛尚余10轮下，令一度沉寂的争标悬念重现。
米希达利恩单刀失机
国米赛前在意甲榜领先10分，若今仗取胜夺标机会高唱入云，34分钟米希达利恩单刀攻门，但射门欠角度，被AC米兰门将迈治兰挡出。国米在1分钟后随即失守，35 分钟，尤索夫科芬拿直线传予艾斯度比伦，后者起左脚射近柱网顶入，助 AC米兰领先1：0完半场。
国米8连胜终结
换边后AC米兰仍有扩大比数的机会，但尤索夫科芬拿的劲射被救出；国米方面，54分钟前场紧逼得手，由米希达利恩轻轻横传校炮予费达历迪马高，惟后者在禁区内起脚射高。最终AC米兰保住1：0的胜局，今季「双杀」。国米则联赛8连胜告终，对上一次在意甲落败正是去年11月不敌AC米兰后。国际米兰赛后以22胜1和5负得67分，续排意甲榜首，但领先优势收窄至7分。AC米兰则以17胜9和2负得60分续排次席。
