英足杯│哥迪奥拿累积6面黄牌停2场 因一事仍可领军战联赛杯决赛

足球世界
更新时间：13:22 2026-03-08 HKT
发布时间：13:22 2026-03-08 HKT

曼城虽然在周六英格兰足总杯第5圈作客3:1反胜纽卡素，但领队哥迪奥拿因为不满球证巴洛特的判罚，激动投诉而领黄牌。哥帅今季累积6面黄牌，需要停赛2场，他矢言为保护球队而发声，乐于打破英超领队黄牌纪录，并笑言停赛会放假。而根据规例，停赛只有足总杯和英超实施，代表他仍可在月尾联赛杯决赛对阿仙奴时在场边督师。

曼城周六英格兰足总杯第5圈作客3:1反胜纽卡素。路透社
哥迪奥拿累积6面黄牌 需停赛2场

哥迪奥拿今场下半场眼见翼锋谢利美杜古在纽卡素危险地带内被后者守将捷比亚从后拉跌，球证巴洛特没有吹罚，立即激烈投诉而领取黄牌。这面是他本季第6面黄牌，需要停赛2场，他赛后仍十分不满：「当杜古扭过捷比亚推进入禁区，再被从后拉跌，我没有要求出示黄牌，但至少都是犯规。」哥帅续指为保护球队会继续这样做，同时他和球队在英格兰拥有一切纪录，最多黄牌领队的纪录都很想要，并已经得到，对此无问题，之后再开玩笑，「我要停赛2场，我会去放假。」

哥迪奥拿因激动投诉球证巴洛特的判罚而领黄牌。路透社
停赛适用于足总杯和英超

在足总杯领黄牌，接规定停赛会在足总杯和联赛实施，哥迪奥拿将会在下周六英超作客韦斯咸，以及4月初英足杯8强时履行停赛令，本月22日联赛杯决赛对阿仙奴无需停赛，同时亦赶及4月中联赛对车路士和枪手两场大战，其停赛算是不影响球队的四冠旅途。
 

