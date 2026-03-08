Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯｜马穆殊再成纽卡素克星 曼城反胜3：1闯8强

足球世界
更新时间：06:54 2026-03-08 HKT
发布时间：06:54 2026-03-08 HKT

曼城于足总杯第五圈作客纽卡素，早段先失一球下，凭沙云奴建功和马穆殊梅开二度，以 3：1 反胜对手。「蓝月」连续8季闯入足总杯8强，同时粉碎了「喜鹊」重返温布莱的美梦。

纽卡素不敌曼城出局。美联社
沙云奴为曼城开纪录。美联社
马穆殊再成纽卡素克星。美联社
曼城领队哥迪奥拿赛前形容作客纽卡素是「噩梦」，开赛后的形势亦印证其说法。纽卡素前锋禾迪美迪的头槌被尼高干沙利斯护空门，但18分钟喜鹊有班尼斯接应辛度东拿利的直线，劲射直飞远柱死角，助球队领先1：0。落后的曼城随即反扑，并由谢利美杜古左路地波传中，皮球门前大漏，远柱无人看管的沙云奴，企停停加一脚轻松射入，助曼城扳平1：1完半场。

马穆殊近7场斗纽卡素入6球

换边后曼城反客为主。47分钟，纽尼斯右路传中，马穆殊在远柱冷静起脚狂抽破网，助曼城领先2：1。65分钟，这名埃及前锋再次展示个人实力，在禁区外轰出一记强劲远射直飞死角，令纽卡素门将兰斯达尔欲救无从。马莫殊近期成为纽卡素的头号克星，近6次斗喜鹊的射入7球，包括上月在联赛杯淘汰对手。曼城最终稳守3：1的胜果，勇闯8强。

