Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

C朗拿度｜艾纳斯指C朗膝伤较预期严重 第六度出战世界杯成疑

足球世界
更新时间：21:48 2026-03-07 HKT
发布时间：21:48 2026-03-07 HKT

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的伤势情况传来坏消息。他在效力的沙特球会艾纳斯（Al-Nassr）日前对阵艾费哈（Al-Feyha）的比赛中受伤离场，经进一步检查后，证实伤势比预期严重。这位41岁的老将已离开沙特阿拉伯，返回西班牙马德里，向其私人治疗师寻求治疗，令他能否第六度出战世界杯决赛周蒙上阴影。

伤患较预期严重

C朗在该场艾纳斯以3:1获胜的比赛中，战至第80分钟时因肌肉受伤主动要求换人，下场后被拍到在后备席上膝盖后方敷著冰袋，表情痛苦。艾纳斯领队佐治捷西斯（Jorge Jesus）证实C朗的伤情较预期严重：「经过检查，我们发现C朗的伤势比预期严重。他前往西班牙接受治疗，就像其他受伤球员一样。他的伤势需要在马德里由他的私人治疗师处理，我们希望他能尽快归队，帮助球队。」
C朗本赛季在沙特联赛表现神勇，22次上阵攻入21球，各项赛事合共射入22球，是球队今季挑战联赛冠军的关键人物。

第6次出战世界杯成疑

距离世界杯决赛周仅余三个月，这次伤患无疑为C朗的第六次世杯之旅增添了巨大变数。这预计将是他最后一次亮相这项全球最瞩目的足球盛事。外界将密切关注他在马德里的治疗进度，以及能否赶及康复，带领葡萄牙队出战。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
5小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新
即时国际
1小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
9小时前
01:01
包致金姪女Amina倒毙半山家中 曾醉驾掌掴警员轰动全城
突发
4小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
5小时前
母亲过世需交还公屋单位 长青邨街坊极不舍50年旧居 自爆清屋细节吁下手租户联络｜Juicy叮
母亲过世需交还公屋单位 长青邨街坊极不舍50年旧居 自爆清屋细节吁下手租户联络｜Juicy叮
时事热话
6小时前
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:29
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
11小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
2026-03-06 20:30 HKT
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
9小时前