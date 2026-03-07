C朗拿度｜艾纳斯指C朗膝伤较预期严重 第六度出战世界杯成疑

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的伤势情况传来坏消息。他在效力的沙特球会艾纳斯（Al-Nassr）日前对阵艾费哈（Al-Feyha）的比赛中受伤离场，经进一步检查后，证实伤势比预期严重。这位41岁的老将已离开沙特阿拉伯，返回西班牙马德里，向其私人治疗师寻求治疗，令他能否第六度出战世界杯决赛周蒙上阴影。

伤患较预期严重

C朗在该场艾纳斯以3:1获胜的比赛中，战至第80分钟时因肌肉受伤主动要求换人，下场后被拍到在后备席上膝盖后方敷著冰袋，表情痛苦。艾纳斯领队佐治捷西斯（Jorge Jesus）证实C朗的伤情较预期严重：「经过检查，我们发现C朗的伤势比预期严重。他前往西班牙接受治疗，就像其他受伤球员一样。他的伤势需要在马德里由他的私人治疗师处理，我们希望他能尽快归队，帮助球队。」

C朗本赛季在沙特联赛表现神勇，22次上阵攻入21球，各项赛事合共射入22球，是球队今季挑战联赛冠军的关键人物。

第6次出战世界杯成疑

距离世界杯决赛周仅余三个月，这次伤患无疑为C朗的第六次世杯之旅增添了巨大变数。这预计将是他最后一次亮相这项全球最瞩目的足球盛事。外界将密切关注他在马德里的治疗进度，以及能否赶及康复，带领葡萄牙队出战。