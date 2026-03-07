西甲｜华维迪94分钟绝杀 皇马 2：1 险胜切尔达保争标希望

皇家马德里周五在西甲联赛作客切尔达，最终在惊涛骇浪下，凭费达历高华维迪（Federico Valverde）在补时第4分钟的攻门省中人改变方向破网，作客以2：1击败切尔达。这场胜利及时止住了球队联赛两连败的颓势，保住争冠希望。

华维迪于补时建功，替皇马绝杀对手。美联社

曹亚文尼替皇马先开纪录。美联社

保查艾利斯亚斯替切尔达扳平。美联社

虽然祖迪比宁咸（Jude Bellingham）与基利安麦巴比（Kylian Mbappe）今场继续因伤缺阵，但皇马开赛仅11分钟便取得好开始。阿历山大阿诺特（Trent Alexander-Arnold）开出战术角球传予曹亚美尼（Tchouaméni），后者于禁区边抽射破网，客军领先1：0。但今场阿诺特再次暴露防守弱点，25分钟，被主队的斯史威迪贝治（Swedberg）轻易摆脱并送出助攻，由保查艾利斯亚斯（Borja Iglesias）射入，为主队扳平完半场。

1分落后巴塞但踢多场

下半场双方陷入僵局，切尔达老将伊亚高艾斯巴斯（Iago Aspas）曾有机会反超比数，但射门中柱弹出。眼看皇马将再次失分，战至补时阶段，华维迪在禁区外施远射，省中切尔达后卫马高斯阿朗素（Marcos Alonso）后改变方向入网，于94分钟绝杀。最终皇马惊险地以2：1胜出，全取3分。皇马赛后落后榜首的巴塞隆拿1分但踢多场。球队将在下周三的欧联，回到主场班拿贝球场硬撼英超劲旅曼城。