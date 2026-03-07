Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯｜利物浦3：1挫狼队闯8强　报联赛一败之仇

足球世界
更新时间：06:50 2026-03-07 HKT
发布时间：06:50 2026-03-07 HKT

利物浦于周五举行的英格兰足总杯第5圈赛事中，凭借下半场发力连入3球，最终以3：1击败狼队，报回数日前联赛落败之仇，打入8强。这场胜利为领队史洛特（Arne Slot）保住了本季争夺奖杯的希望，而久违正选的赢波功臣安德鲁罗拔臣（Andy Robertson）更以表现回击了早前离队传闻。

沙拿连续两场对狼队都取得入球。美联社
沙拿连续两场对狼队都取得入球。美联社
居迪斯钟斯为红军「埋斋」。美联社
居迪斯钟斯为红军「埋斋」。美联社
安德鲁罗拔臣为利物浦先开纪录。美联社
安德鲁罗拔臣为利物浦先开纪录。美联社

双方上半场表现沉闷，但换边后利物浦在10分钟内连下两城。战至55分钟，本季失去正选位置、一度传出在1月加盟热刺的罗拔臣，接应居迪斯钟斯（Curtis Jones）传送，于25码外施展远射破网，取得自去年9月以来首个入球。领先后的红军得势不饶人，仅95秒后，这名苏格兰队长再交出漂亮助攻，由穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）近门射入，连续两场对狼队都取得入球，将比数改写成2：0。

下周中转战欧联撼加拉塔沙雷

比赛末段，居迪斯钟斯在禁区边缘起脚破网，将比数拉开至 3：0。虽然狼队由韩国前锋黄喜灿在补时阶段追回一球，但仍难阻利物浦取得8强席位。最终利物浦以3：1赢波晋级，对目前联赛排第6的他们而言，足总杯与欧联已成最后夺标希望。足总杯晋级的利物浦，下周二将转战欧联16强，作客土耳其挑战加拉塔沙雷，随后将回到英超主场迎战近况恶劣的热刺。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
9小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
10小时前
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
10小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
15小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:39
伊朗局势｜特朗普：除非伊朗无条件投降 否则不会达成任何协议｜持续更新
即时国际
1小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
石修新抱林佑蔚争1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿泄春光  表情妩媚极度诱惑
石修新抱林佑蔚争1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿泄春光  表情妩媚极度诱惑
影视圈
12小时前
钟培生求婚后首带未婚妻庄雅婷现身 风骚派利是十指紧扣叫「老婆」 爆巨型求婚钻戒来历
01:06
钟培生求婚后首带未婚妻庄雅婷现身 风骚派利是十指紧扣叫「老婆」 爆巨型求婚钻戒来历
影视圈
8小时前