英足杯｜利物浦3：1挫狼队闯8强　报联赛一败之仇

利物浦于周五举行的英格兰足总杯第5圈赛事中，凭借下半场发力连入3球，最终以3：1击败狼队，报回数日前联赛落败之仇，打入8强。这场胜利为领队史洛特（Arne Slot）保住了本季争夺奖杯的希望，而久违正选的赢波功臣安德鲁罗拔臣（Andy Robertson）更以表现回击了早前离队传闻。

沙拿连续两场对狼队都取得入球。美联社

居迪斯钟斯为红军「埋斋」。美联社

安德鲁罗拔臣为利物浦先开纪录。美联社

双方上半场表现沉闷，但换边后利物浦在10分钟内连下两城。战至55分钟，本季失去正选位置、一度传出在1月加盟热刺的罗拔臣，接应居迪斯钟斯（Curtis Jones）传送，于25码外施展远射破网，取得自去年9月以来首个入球。领先后的红军得势不饶人，仅95秒后，这名苏格兰队长再交出漂亮助攻，由穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）近门射入，连续两场对狼队都取得入球，将比数改写成2：0。

下周中转战欧联撼加拉塔沙雷

比赛末段，居迪斯钟斯在禁区边缘起脚破网，将比数拉开至 3：0。虽然狼队由韩国前锋黄喜灿在补时阶段追回一球，但仍难阻利物浦取得8强席位。最终利物浦以3：1赢波晋级，对目前联赛排第6的他们而言，足总杯与欧联已成最后夺标希望。足总杯晋级的利物浦，下周二将转战欧联16强，作客土耳其挑战加拉塔沙雷，随后将回到英超主场迎战近况恶劣的热刺。