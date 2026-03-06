Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势．女足｜香港女足安全抵港 将球员安全放首位

足球世界
更新时间：22:36 2026-03-06 HKT
发布时间：22:35 2026-03-06 HKT

以色列和美国联手攻击伊朗多地，令中东局势急剧升温，不少港人及旅行团滞留杜拜，包括香港女子足球代表队。港女足周三(4日)由杜拜先飞抵曼谷，并于今日(6日)晚上约7时抵港。球队经理黄若玲透露球队原本需要踢3场比赛，但因退赛只踢了一场，部份球员未能出场感到有些失落，但明白要将球员安全放首位。

队长马泽纯听到疑似爆炸声

原本于杜拜出战「Pink Ladies Cup 2026」的港女足，上周六与加纳交手，,原本再斗坦桑尼亚和俄罗斯，但因中东局势升温而退赛。大军周三先由杜拜飞往曼谷，今晚再回港，队长马泽纯指在迪拜期间偶然听到疑似爆炸声音，但未能确认。而球队主要留守酒店，会欣赏正在举行的女子亚洲杯赛事。

香港女足在杜拜期间，主要留守酒店。香港足总图片
香港女足由杜拜转飞曼谷再回港。香港足总图片
经理称明白将球员安全放首位

而港女足经理黄若玲透露球队原本需要踢3场比赛，但因退赛只踢了一场，部份球员原安排于第2和第3场才上阵，如今未能出场感到有些失落，但明白要将球员安全放首位。
 

