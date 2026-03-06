英超｜超级电脑预测曼联可重返欧联 利物浦得第6转战欧霸

英超联赛前4之争经过上轮之后再次出现变数，据Opta超级电脑模拟预测，利物浦恐将无缘下赛季的欧联赛事，而阿士东维拉和曼联则获看好能顺利出战欧联。

英超联周中快车赛后中，车路士是3、4位主要竞争者中唯一获胜的球队，他们以4:1大胜阿士东维拉；相反，曼联和利物浦则分别遭遇令人沮丧的失利，红魔作客以1:2不敌纽卡素，红军则以1:2爆冷输给榜尾的狼队。

超级电脑睇好维拉夺第3

Opta超级电脑通过10,000次模拟后，对本赛季英超联赛前五的最终排名作出了预测。尽管阿士东维拉近期表现有所下滑，但他们仍有80%的机会获得欧联资格，领先于曼联的76.2%。车路士则有65.7%的机会进入前五，考虑到英格兰较高的欧洲足协系数，这几乎足以确保他们获得欧联资格。然而，超级电脑预测利物浦将会失败，仅有63.1%的机会出战来季欧联。

利物浦负狼队争欧联形势危殆

根据超级电脑的预测，最终排名将是维拉排第3，曼联第4，车路士第5，而利物浦将以第6名遗憾错失欧联资格。目前，宾福特是这四支球队最接近的挑战者，但他们进入前五的机会仅为10.8%，紧随其后的是爱华顿、纽卡素和般尼茅夫。

目前，曼联与维拉同得51分，红魔凭借较佳得失球优势排第3位。至于车路士与利物浦同样落后落第4的维拉3分，蓝狮以较佳得失球排第5，红军排第6。

曼联还要硬撼车路士利物浦

接下来的关键赛事包括曼联主场迎战维拉，利物浦主场对阵热刺，以及车路士主场迎战纽卡素。值得留意的是，曼联在余下九场比赛中，还需面对车路士和利物浦两大劲敌。

除了联赛排名，维拉还有另一条通往欧联的途径，如果他们能赢得今届欧霸杯冠军，便可直接获得欧联资格，目前他们是夺冠的热门，将在16强面对里尔。同样，如果车路士或利物浦能赢得今季欧联冠军，他们亦能晋级下届赛事。