英超｜热刺吞三连败护级告急 杜陀怒斥记者勿提「压力」

周日英超热刺对水晶宫，热刺主场以1:3落败，赛后仅比降班区高出一分，护级形势告急。看守领队杜陀（Igor Tudor）赛后心情极差，除了拒绝回应自己会否继续执教球队外，更与电视台记者就「压力」问题发生激烈争执，气氛紧张。

杜陀访问发脾气

这位克罗地亚籍教头在赛后记者会上，被问及会否继续执教下一场比赛时，他冷冷地回应：「无可奉告。」当被追问其未来去向时，他亦拒绝正面回答：「我不会朝那个方向去想，我有我的工作要做，就是这样。」

赛后，TNT体育记者麦迪维（Liam MacDevitt）在访问中，问及云迪尹（Micky van de Ven）上半场的红牌，是否因为球员在护级战中承受压力所致。此问题触动了杜陀的神经，他立即反驳道：「我们需要停止谈论压力，这不是一个可以谈论的话题。」麦迪维追问：「你不觉得有压力吗？只比降班区高一分。我知道你知道这份工作很困难，但这不是压力吗？」杜陀明显不想再纠缠下去，强硬地说：「我不会再谈论任何关于压力的事。」

杜陀死撑已走上正轨

然而，令人费解的是，尽管球队自他接替汤马士法兰克（Thomas Frank）后已录得三连败，但他却声称球队正走在正确的轨道上。他表示：「这听起来很奇怪，但这场比赛后，我比之前更有信心。我看到了一些东西，一些能量、一些激情。我需要选择正确的人，因为这艘船正朝著我想要的方向前进，谁在船上就可以留下来，否则，他们可以离开这艘船。」

热刺下一场联赛，将在下周日作客利物浦，力争终止11场不胜的颓势。而在作客晏菲路前，他们还需在周二的欧联16强首回合中，作客西班牙挑战马德里体育会。

下仗再输势跌入降班区

部分热刺球迷在半场前已陆续离场，留下的球迷则在半场及完场时，对球队报以无情的嘘声。对此，杜陀表示理解：「我理解球迷，这是足球中正常会发生的事。他们很失望，他们想要更多，我们也想给他们更多。不幸的是，这一刻我们为所有事情付出了代价。一张红牌改变了一切。」

热刺目前排在联赛第16位，仅领先第17位的诺定咸森林及第18位的韦斯咸一分。若下轮赛果失利，他们随时会跌入降班区。