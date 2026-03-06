英冠来届附加赛席位增至6队 联赛第8仍有机会升班

英格兰足球联赛（EFL）周四正式宣布，从2026-27球季起，英冠附加赛规模将由现行的4队扩大至6队。这意味著联赛排名第7及第8的球队，未来亦有望透过附加赛争夺价值1.8亿英镑的英超入场券。

在周四举行的特别大会上，72支EFL球会通过了这项自1988-89球季以来最重要的赛制改动。新制度将参考现行全国联赛（National League）的模式：排名第3及第4的球队将首轮轮空（Bye）；第5名将对阵第8名，第6名则斗第7名。首轮胜方将晋级准决赛，与联赛第3、4名进行主客两回合比赛，争夺温布莱决赛席位。

林柏特带领的高云地利现时排英冠榜首。法新社

英冠现时有24队球会，为球坛上最刺激的联赛之一。法新社

「死侍球会」域斯咸正为升班附加赛资格努力。法新社

EFL总裁：增加戏剧性与悬念

EFL行政总裁Trevor Birch表示，附加赛一直是英国足球的精华所在，这次改革是为了进一步增强英冠的竞争力：「这项改动将为更多球会及球迷提供实现升班梦想的机会。」官方指出，扩大名额能有效减少季尾出现「风流波」的中游球队，让更多比赛维持竞争悬念，从而提升联赛整体价值。

目前这项改革仅限于英冠联赛，英甲及英乙将暂时维持现状，但若英冠实行成功，不排除未来会全面推广。至于本球季（2025-26）的附加赛将不受影响，依然由第3至第6名参与。目前排在英冠第6位的「升班马」域斯咸（Wrexham），仍需为保住附加赛席位努力。