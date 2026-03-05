港足｜杜国榆北上投南通支云 今季中甲已有7名港将
更新时间：15:55 2026-03-05 HKT
港足再掀北上外流热潮。港超联球队大埔今日宣布，队中防守大将杜国榆（Remi）将会离队他投。随后，中甲球会南通支云在官方微博官宣，确认这位28岁港将正式加盟。随著杜国榆落实转会，今季征战中甲联赛的香港球员已增至7人。
大埔足球会在声明中证实杜国榆离队的消息，会方坦言，虽然球队希望能以最强阵容应付余下的杯赛争标，但考虑到球员的个人长远发展，球会决定「成人之美」，并衷心祝福Remi在未来的足球路上一切顺利。南通支云随后亦发文确认，杜国榆将代表球会出战2026赛季的中甲赛事。
南通支云在官方介绍中盛赞杜国榆，指这位后卫身体条件出色，高空拦截能力强，同时具备一定的边路助攻能力，能灵活适应多种防守战术体系。球会相信杜国榆的加盟能进一步补强后防实力，丰富教练组的战术选择，为球队构建稳固的防守屏障。
随著杜国榆落实北上，今季中甲联赛已云集7名港将。除了杜国榆，还包括日前分别加盟佛山南狮及南京城市的尼高拉斯与黄威，加上效力长春亚泰的宾纪文、深圳青年人的梁诺恒、延边龙鼎的劳烈斯，以及陕西联合的马希伟，一众港将将在内地联赛力争上游。
