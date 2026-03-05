英超│祖奥柏度首次英超戴帽 车路士4:1击败维拉 距欧联席位仅剩3分

周三英超快车，车路士凭籍状态大勇的祖奥柏度上演职业生涯首个英超帽子戏法，以4:1击败另一争夺欧联席位的对手阿士东维拉，追至只落后排在第4位的后者3分。

两球员上仗表演不济坐冷板

今场车路士主帅罗仙尼亚作出大胆调动。他先让上仗对阵阿仙奴时表现不佳的门将罗拔山齐士和爱将防守中场安达利山度士坐冷板凳，起用今季只在联赛正选把关一次的二号门将菲腊佐真逊，以及将队长兼右闸列斯占士移入中间客串防中。另外，两星期前作客般尼时两黄一红被逐的中坚韦斯利科芬拿停赛完毕后今场回归正选名单，而长居正选的锋将柏度尼图上轮对阿仙奴时两黄一红被逐而今场需要停赛，取而代之任正选的是阿根廷翼锋阿历真度加拿祖。

维拉闪电开纪录

比赛刚开始不足3分钟，主队阿士东维拉已经先开纪录。车路士一次前场高压迫抢失败，导致中场出现大量空位。维拉中场杜格拉斯雷斯尝试放直线予奥尼屈坚斯失败后，转而分球给右翼里安拜尼，拜尼随即利用速度压落底线地波传中，屈坚斯福至心灵于前处将球漏给后上的杜格拉斯雷斯，后者不负所托，将皮球送入网窝，为球队领先1:0。

打破僵局后，两队随即开始对攻，车路士有上半场表现活跃的阿历真度加拿祖左路传中找到伏兵尾处的祖奥柏度，但他的头锤被表现专注的维拉门将达米安马天尼斯救出。

车路士倾力反扑 反超前返更衣室

维拉主帅艾马利今场用高防线压迫对手效果甚差，加上车路士在上半场中段开始入局，结果在35分钟，蓝战士中场核心安素费南迪斯一个过头波让队友马路古斯图成功突破越位陷阱，这位22岁年轻翼卫于毫无压力下地波全中，找到祖奥柏度轻松于门前撞入追平。

车路士一直以边路进攻令维拉后防风声鹤唳，但41分钟列斯占士一次右路与高尔彭马配合失误，直接将皮球横传给对手给予维拉一次反击机会，虽然屈坚斯单刀射破客队守门员菲腊佐真逊的十指关，但VAR后来发现这位英格兰前锋越位在先，入球被判无效。

双方继续拳来拳往，战至上半场补时6分钟，车路士一次进攻由阿根廷中场安素费南迪斯放直线予祖奥柏度，后者突破对手防线后乖巧挑射，皮球于右边网仔入网，令这位巴西籍前锋于上半场已经梅开二度，帮助球队反超前2:1返回更衣室。

下半场再入两球锁定胜局

易边后不足10分钟，维拉中场一次传球失误让客军得到反击机会，今场客串防中列斯占士杀落自己熟悉的右路传中，但太贴门被门将马天尼斯拍出，但球刚巧跌落于右边禁区边的高尔彭马，这位车路士球星随即起脚狂抽龙门的左下角，皮球应声入网，作客的车路士扩大领先优势至3:1。

车路士随后更加予取予携。下半场64分钟，高尔彭马于中场发动进攻，用过头波交给左路的加拿祖，这名阿根廷锋将虽然已经呈单刀姿态，但仍选择在门将马天尼斯出迎时横传予后上支援的祖奥柏度，让这位24岁前锋轻松把球送进空门，让他完成职业生涯中首个英超帽子戏法。

赛后车路士29赛得48分，爬过今轮败予包尾大幡狼队的利物浦进占联赛榜第5位，仅落后今场输波而回的阿士东维拉3分。