足球│传高普渴望重返教练席 目标执教皇马或德国国家队
更新时间：18:24 2026-03-04 HKT
前利物浦领队高普在红牛集团的发展未如人意，早前有传双方会在今夏提早解约。报导指这位德国名帅渴望重执教鞭，而他本人已有两人目标，分别是皇家马德里和德国国家队，同时他亦明确肯定不会执教红军以外其他英超球会。
高普目标去皇马、德国国家队
去年1月高普加入红牛足球王国，成为全球足球主管，可是其发展未如人意，集团旗下多支球队的成绩比预期差，加上其名气未能吸引顶级年轻天才来投，所以双方都想提早和平分手。知情人士向媒体透露，这名前利物浦教头渴望重返教练席，自己已有心仪去向，分别是皇马和德国国家队。
消息皇马正注视高普的动向，球会辞退沙比阿朗素后，委任B队教练艾比路亚接手，但只是短期方案，预计今夏会聘请一位世界级主帅长期带队，高普是他们的选项之一。至于德国足总一直希望高普带领国家队，但要视乎现任教头拿格斯文今夏世界杯带队的成绩，如果未如理想就大有机会正式邀请高普。
不会教其他英超队
此外高普亦有另一个明确的想法，就是不会任教利物浦以外任何一支英超球队。他对红军的感情仍然存在，不想与爱队打对台，所以排除去其他英超队的可能性。
