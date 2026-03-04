Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球│传高普渴望重返教练席 目标执教皇马或德国国家队

足球世界
更新时间：18:24 2026-03-04 HKT
发布时间：18:24 2026-03-04 HKT

前利物浦领队高普在红牛集团的发展未如人意，早前有传双方会在今夏提早解约。报导指这位德国名帅渴望重执教鞭，而他本人已有两人目标，分别是皇家马德里和德国国家队，同时他亦明确肯定不会执教红军以外其他英超球会。

高普在红牛足球王国发展未如人意。法新社
高普在红牛足球王国发展未如人意。法新社

高普目标去皇马、德国国家队

去年1月高普加入红牛足球王国，成为全球足球主管，可是其发展未如人意，集团旗下多支球队的成绩比预期差，加上其名气未能吸引顶级年轻天才来投，所以双方都想提早和平分手。知情人士向媒体透露，这名前利物浦教头渴望重返教练席，自己已有心仪去向，分别是皇马和德国国家队。

消息皇马正注视高普的动向，球会辞退沙比阿朗素后，委任B队教练艾比路亚接手，但只是短期方案，预计今夏会聘请一位世界级主帅长期带队，高普是他们的选项之一。至于德国足总一直希望高普带领国家队，但要视乎现任教头拿格斯文今夏世界杯带队的成绩，如果未如理想就大有机会正式邀请高普。

不会教其他英超队

此外高普亦有另一个明确的想法，就是不会任教利物浦以外任何一支英超球队。他对红军的感情仍然存在，不想与爱队打对台，所以排除去其他英超队的可能性。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
5小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
5小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬周三晚举行 以色列掦言若其子继任仍是「清除目标」｜持续更新
即时国际
1分钟前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
7小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
2026-03-03 17:05 HKT
黄金曾泻4%失避险功能 背后涉两大原因 「现金为王」策略再抬头
黄金曾泻4%失避险功能 背后涉两大原因 「现金为王」策略再抬头
投资理财
6小时前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
2小时前
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
2026-03-03 13:41 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT