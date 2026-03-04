英超│曼联庆幸无安排中东季中友赛 夏季季前集训势改回欧洲

以色列和美国联手攻击伊朗多地，令中东局势急剧升温。英国媒体《每日邮报》透露，曼联之前曾考虑在季中到中东踢友赛，其中一个档期正是本周末，球会高层私下都庆幸没有安排友赛。此外，由于局势不明朗，红魔考虑今夏季前巡回赛留在欧洲，不会前往中东，或途径中东再去其他地方。

曾考虑本周末到中东友赛掘金

曼联今季因为无需应付欧洲赛，比赛日程大减，一直有意在季中安排友赛，一方面寓赛于操，另一方面增加收入，中东阿联酋和沙特阿拉伯是潜在目的地。而球队在足总杯第3圈下马后，只余英超一条战线，本周末英足杯赛期没有比赛，消息指球会高层考虑过前往中东踢友赛掘金，但最终没有行动。如今中东局势急剧升温，传红魔高层私下庆幸没有安排到中东比赛，避免卷入复杂局面。

夏天势留在欧洲季前集训

而红魔今夏计划到中东进行季前之旅，知情人士指由于局势不明朗，并预计会持续一段时间，所以球会考虑更改计划，不会前往中东，或途径中东到其他地方，大有机会留在欧洲，包括瑞典、挪威等北欧国家。