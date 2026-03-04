英超｜利物浦今季5次遭绝杀创英超纪录 史诺特指问题在运动战入球率低

利物浦周二英超作客狼队再次于补时失波遭对手「绝杀」，今季已经第5次补时失球输波，创下英超不名誉纪录。赛后，红军领队史诺特（Arne Slot）无奈地表示，对球队今季屡次在比赛末段失球感到沮丧。

红军赢形势输波

这场失利意味著，利物浦今季已是第五次因在90分钟后失球而输掉比赛，创下了英超历史上单一赛季的纪录。史诺特在赛后分析道：「如何总结这场比赛？我们在比赛中拥有更多的控球权，创造了比对手更多的机会，但就是很难在运动战中取得入球。我们入了一球，他们入了两球，其中一球还是在补时阶段，这再次总结了我们的赛季。」

运动战中入球率低

史帅指出，球队近期虽然能靠死球取得不少分数，但在运动战中的入球效率低下，是球队的老问题。他说：「我们今天几乎没有给对方任何机会，我们只给了对方一个机会，却失了两球。」他亦提到，球队在被绝杀前，其实有两次绝佳的机会可以反超比分，包括穆罕默德沙拿（Mo Salah）的个人突破和华基尔云迪积克（Virgil van Dijk）的头槌，但都未能把握。

史帅：还有9场去追

这场失利令利物浦继续排在联赛第五位，但若车路士在周三击败阿士东维拉，他们将会跌至第六位，争夺下届欧联资格的形势变得更为严峻。史诺特承认，这是一次「挫折」，但强调球队仍有九场比赛去追赶。他说：「在这样一场完全没有必要失分的比赛中失分，如果你看比赛过程，我不是说我们踢得很好，但如果我们以这种方式踢十次，我们不会输十次。」他最后亦称赞了狼队的拼搏精神，认为对手的运气是他们应得的。