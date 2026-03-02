美职联｜美斯力挽狂澜 国际迈阿密4:2上演惊天逆转宿敌奥兰多城

美职「佛州打吡」大战中，球王美斯（Lionel Messi）再次展示其力挽狂澜的本色，个人「梅开二度」并交出一次助攻，带领国际迈阿密在一度落后两球的劣势下，作客以4:2上演惊天逆转，击败宿敌奥兰多城。

国际迈阿密作客以4:2惊天逆转击败奥兰多城。法新社

开季首战不敌FC洛杉矶的国际迈阿密，今仗开局再次陷入困境。主队奥兰多城在开赛25分钟内，便凭借柏沙历（Marco Pasalic）和奥赫达（Martin Ojeda）的入球，取得2:0的领先优势。眼看迈阿密将再吞败仗，但球队中场施维迪（Mateo Silvetti）在下半场初段一记25码外的世界波，为球队吹响了反击的号角。

随后，比赛便完全进入了「美斯时间」。这位38岁的阿根廷球王在第57分钟，于禁区边缘左脚劲射破网，攻入其本赛季首个入球，为球队扳平比分。战至比赛末段，他更助攻队友施高维亚（Telasco Segovia）建功，成功反超。完场前，美斯再以一记贴地罚球，为球队锁定4:2的胜局。入球后，他更面向场边做出签名的手势庆祝。

赛后，国际迈阿密主帅、美斯的国家队前队友马斯查兰奴（Javier Mascherano）对其赞不绝口：「他是这项运动史上最好的球员。他是一位领袖，能激励他人，但他自己有时也需要被激励。他创造机会的能力无人能及，这就是我们能够扭转败局的原因。」

今仗过后，这位八届金球奖得主已为其球会及国家队攻入898球，当中包括为迈阿密上阵90次攻入79球。这场胜利亦是国际迈阿密历史上，九次作客奥兰多以来的首次胜利。球队将在下周六作客挑战华盛顿联队。

美斯已为其球会及国家队攻入898球。法新社