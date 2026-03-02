足球｜港队女足杜拜出赛报平安 足总：提供最大协助确保球队安全并尽快安排返港

近日中东局势持续紧张，而港队女足正在阿联酋杜拜参与Pink Ladies Cup 2026，引起球迷关注和忧心，足总今日发新闻稿指女足已在杜拜入住酒店，目前情况安全稳定，并以职员球员安全为首要考虑，并尽快安排返港事宜。

港队女足杜拜出赛报平安。足总图片

港队女足2月25日远赴阿联酋杜拜参与Pink Ladies Cup 2026，上周六已与加纳交手，之后再斗坦桑尼亚和俄罗斯，原定于3月6日踢完对俄罗斯的比赛后在3月8日返港，但因应中东局势突变，杜拜因受伊朗报复性空袭下关闭机场，大机会会延误返港计划，不少球迷也担心女足在当地的状况，足总今日发新闻稿指女足已在杜拜入住酒店，情况暂时安全稳定，而足总已与政府相关部门合作，与球队取得联系了解其在当地的情况，并指：「以职球员安全及福祉为首要考虑，将继续与相关政府部门保持密切 联系，提供最大协助，以确保球队安全，并尽快协助安排返港事宜。 」

据消息指赛会尚未宣布取消余下的赛事，而港队目前已调整训练安排，取消外出训练并在酒店进行操练以策安全，女足将于4号对坦桑尼亚。

