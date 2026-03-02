Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜港队女足杜拜出赛报平安 足总：提供最大协助确保球队安全并尽快安排返港

足球世界
更新时间：13:16 2026-03-02 HKT
发布时间：13:16 2026-03-02 HKT

近日中东局势持续紧张，而港队女足正在阿联酋杜拜参与Pink Ladies Cup 2026，引起球迷关注和忧心，足总今日发新闻稿指女足已在杜拜入住酒店，目前情况安全稳定，并以职员球员安全为首要考虑，并尽快安排返港事宜。

港队女足杜拜出赛报平安。足总图片
港队女足杜拜出赛报平安。足总图片

港女足杜拜报平安 足总指尽快安排返港事宜

港队女足2月25日远赴阿联酋杜拜参与Pink Ladies Cup 2026，上周六已与加纳交手，之后再斗坦桑尼亚和俄罗斯，原定于3月6日踢完对俄罗斯的比赛后在3月8日返港，但因应中东局势突变，杜拜因受伊朗报复性空袭下关闭机场，大机会会延误返港计划，不少球迷也担心女足在当地的状况，足总今日发新闻稿指女足已在杜拜入住酒店，情况暂时安全稳定，而足总已与政府相关部门合作，与球队取得联系了解其在当地的情况，并指：「以职球员安全及福祉为首要考虑，将继续与相关政府部门保持密切 联系，提供最大协助，以确保球队安全，并尽快协助安排返港事宜。 」

据消息指赛会尚未宣布取消余下的赛事，而港队目前已调整训练安排，取消外出训练并在酒店进行操练以策安全，女足将于4号对坦桑尼亚。
 

追踪《星岛头条》WhatsApp频道

追踪《星岛头条》WhatsApp频道

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
1小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
22小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
4小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
5小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
2026-03-01 11:06 HKT
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
00:35
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
突发
2小时前
星岛申诉王|放蛇揭 私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次 !
04:09
星岛申诉王 | 放蛇揭私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次
放蛇直击
6小时前
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 围观者拍片亮气枪「助攻」
00:45
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 大埔反黑组接手调查
突发
4小时前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
3小时前