英超｜车路士今季第7张红牌 罗帅：纪律问题不可接受

车路士今晨于英超以1：2不敌阿仙奴，柏度尼图3分钟内领两面黄牌被逐。这已是「蓝战士」今季联赛收到的第7面红牌，领队罗仙尼亚赛后直言，纪律问题已成为球队前进的最大障碍，若不根治将代价沉重。

柏度尼图3分钟内领两面黄牌被逐。美联社

柏度尼图侵犯马天尼利，领第二面黄牌。美联社

罗帅认为球队纪律问题不可接受。美联社

柏度尼图斗维拉将缺阵

今仗柏度尼图在短时间内情绪失控，先因投诉被球证出示黄牌警告，仅3分钟后再因对马天尼利作出职业犯规，领第二面黄牌被逐。球队最终以1：2落败，赛后以45分排第6。车路士继上仗对般尼有科芬拿领红后，连续两场踢少个。罗仙尼亚对此深表不满：「柏度尼图是非常优秀的球员，他在场上能制造很多威胁，但现在我们将在对阿士东维拉的关键战失去他。这不单是柏度的个人问题，我认为整支球队都必须为场上的决策和纪律负责。」

罗帅：单靠罚款不能解决

车路士本季的纪律极差，罗帅强调这已非单纯的惩罚问题：「这不是罚款就能解决的事，而是要找出背后的原因。这关乎场上的集中力。我接手后的首10场比赛本已改善了这问题，但最近两场又故态复萌。」他续指球队纪律是深层问题：「我们必须触及问题的根源。如果能解决这两大顽疾，我们绝对是争标劲旅。我会与教练团及球员深入交谈，因为这种情况绝不能接受。我们在对强队时表现不俗，但如果不能根除这些低级错误，纪律将会是摧毁我们成绩的关键。」