英超｜拉耶92分钟精彩扑救保3分 阿迪达：心跳差点停止

足球世界
更新时间：06:12 2026-03-02 HKT
发布时间：06:12 2026-03-02 HKT

对阿仙奴来讲，每场英超都如决赛般紧张。「兵工厂」一路被曼城从后紧追，1分也不能失；今晨大战车路士最终以2：1险胜全取3分，功臣之一当数92分钟贡献精彩扑求的大卫拉耶。领队阿迪达形容自己的心情：「我心跳差点停止，是拉耶救了我。」

阿仙奴昨仗凭威廉沙列巴于21分钟打开纪录，但上半场补时2分钟轩卡派尔的乌龙球，令「兵工厂」半场与车路士踢成1：1平手。主队下半场凭添巴在66分钟的入球再度领先，加上车路士有柏度尼图于70分钟领第二面黄牌被逐，以为胜券在握的阿仙奴，到92分钟出现惊险一幕。

阿迪达的心情尤如过山车。美联社
拉耶献出一记关键扑救。法新社
车路士到70分钟踢少个，末段险些扳平。美联社
加拿祖传中变射门 拉耶飞扑化解

车路士的阿历真度加拿祖在左路以右脚传内弯球，祖奥柏度冲前接应来迟一步，但皮球弹地后直飞远柱网仔，此时拉耶展现极快反应，飞身将皮球扑走，助阿仙奴力保3分，以2：1破敌。阿仙奴赛后以19胜7和3负得64分续排榜首，以5分领先曼城但踢多场。

阿迪达：已进入争标心情一段时间

阿迪达赛后谈及这记扑救，并形容自己如过山车般的心情：「那是传中，不是射门，但结果变成一记不可思议的攻门，我看得角度非常清楚。我的心跳差点停止，但大卫的手就在那里救了我。」对于争逐英超冠军，阿迪达表示：「我们进入争标的心情已有一段时间，那种你需要一直赢、一直取胜的感觉。我们赢了很多仗，但仍然不足以拉开差距，这就是英超的美妙之处。」

