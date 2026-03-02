Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜施斯高再做功臣 曼联反胜水晶宫 近3年来首升第三

足球世界
更新时间：04:13 2026-03-02 HKT
发布时间：04:13 2026-03-02 HKT

曼联自2023年5月以来，自次升上英超第三位。「红魔」昨晚主场迎战水晶宫，先落后下有施斯高再做英雄，以2：1反胜水晶宫升「三哥」。

曼联今场开赛4分钟便失守，水晶宫一次左路角球攻势，麦辛斯拿确斯在小禁区外，顶出一记角度刁钻的头槌，曼联门将辛尼拉文斯只能望着皮球飞向远柱网仔。主队上半场较有威胁的攻势，来自43分钟一次左路罚球，卡斯米路接应无人看管下顶斜。曼联半场落后0：1。

拿确斯拉跌根夏，输12吗兼被逐。法新社
拿确斯拉跌根夏，输12吗兼被逐。法新社
拿确斯被逐，成为今场转捩点。美联社
拿确斯被逐，成为今场转捩点。美联社
施斯高为曼联奠定胜局。法新社
施斯高为曼联奠定胜局。法新社
施斯高再做赢波功臣。美联社
施斯高再做赢波功臣。美联社

拿确斯输12码兼被逐

56分钟出现今场的转捩点。根夏接应直线转身跑，有机会单刀下被拿确斯从后拉跌，球证直指12码；他亲身到场边翻看VAR后，更请拿确斯「食全餐」，红牌将对方赶出场。12码由般奴费南迪斯操刀中鹄，曼联扳平1：1。65分钟，B费今场贡献助攻，传中予状态大勇的施斯高顶入。

最终曼联以2：1反胜水晶宫，赛后以14胜9和5负得51分，力压阿士东维拉升上第3位；红魔对上一次排第3已经是2023年5月的事。水晶宫则以9胜8和11负得35分，排第14位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱传伊朗前总统内贾德遇袭身亡 美中央司令部指美军3死5伤︱不断更新
即时国际
6小时前
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
11小时前
TVB女主播自爆同居后即离职惹揣测？网民：我睇83台仲有咩意思 曾选港姐与郭嘉文系闺密
TVB女主播自爆同居后即离职惹揣测？网民：我睇83台仲有咩意思 曾选港姐与郭嘉文系闺密
影视圈
9小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
伊朗局势︱移居杜拜台女星吴辰君亲历导弹拦截巨响 「孩子被吓醒」
伊朗局势︱移居杜拜台女星吴辰君亲历导弹拦截巨响 「孩子被吓醒」
两岸热话
13小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
19小时前
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
00:39
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
社会
15小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
13小时前
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
影视圈
9小时前
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
10小时前