英超｜施斯高再做功臣 曼联反胜水晶宫 近3年来首升第三

曼联自2023年5月以来，自次升上英超第三位。「红魔」昨晚主场迎战水晶宫，先落后下有施斯高再做英雄，以2：1反胜水晶宫升「三哥」。

曼联今场开赛4分钟便失守，水晶宫一次左路角球攻势，麦辛斯拿确斯在小禁区外，顶出一记角度刁钻的头槌，曼联门将辛尼拉文斯只能望着皮球飞向远柱网仔。主队上半场较有威胁的攻势，来自43分钟一次左路罚球，卡斯米路接应无人看管下顶斜。曼联半场落后0：1。

拿确斯拉跌根夏，输12吗兼被逐。法新社

拿确斯被逐，成为今场转捩点。美联社

施斯高为曼联奠定胜局。法新社

施斯高再做赢波功臣。美联社

拿确斯输12码兼被逐

56分钟出现今场的转捩点。根夏接应直线转身跑，有机会单刀下被拿确斯从后拉跌，球证直指12码；他亲身到场边翻看VAR后，更请拿确斯「食全餐」，红牌将对方赶出场。12码由般奴费南迪斯操刀中鹄，曼联扳平1：1。65分钟，B费今场贡献助攻，传中予状态大勇的施斯高顶入。

最终曼联以2：1反胜水晶宫，赛后以14胜9和5负得51分，力压阿士东维拉升上第3位；红魔对上一次排第3已经是2023年5月的事。水晶宫则以9胜8和11负得35分，排第14位。