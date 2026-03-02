英超｜阿仙奴两次角球入波 2:1击败末段十人应战车路士

周日英超伦敦打吡阿仙奴对车路士，阿仙奴凭借两次角球战术，由威廉沙列巴(William Saliba)先开纪录和祖利安添巴(Jurrien Timber)奠定胜局，主场以2:1击败车路士全取3分，于联赛榜续居榜首，仍领先少打一场排第二的曼城5分。

半场打成1:1

上半场20分钟，阿仙奴右路开出角球，加比尔马加希斯远柱头槌顶回中路，队友威廉沙列巴门前加一头顶中对方守将弹入网，为阿仙奴先开纪录。

柏度尼图红牌被逐

完半场前，轮到车路士一次左路角殏传中，阿仙奴后卫轩沙派尔前柱解围头槌摆乌龙，车路士扳平1:1原上半场。

换边后，阿仙奴于66分钟再次凭角球取得入球，后衞添巴接应迪格兰赖斯左路角球，门前头槌破网，阿仙奴再度领先2:1。

落后的车路士70分钟，再有柏度尼图两黄一红被逐离场，十人应战之下返魂无术，阿仙奴最终胜2:1。