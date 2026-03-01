英超｜利物浦5：2韦斯咸 3次角球入波史洛特感欣慰

利物浦昨晚在英超与韦斯咸合演入球骚，「红军」其中3个入球来自角球，最终以5：2大胜。领队史洛特赛后对球队死球终于入波，感到非常欣慰。

上半场死球入3球

利物浦今季死球欠效率，但今场「红军」有3次来自角球攻势的入球。5分钟，利物浦一次左路角球，韦斯咸球员头槌解围不远，皮球再辗转之下落在艾基迪基的脚下，他接应赖恩格云贝治的传送起脚破网，为红军打开纪录。24分钟，到云迪积克接应左路角球顶入。43分钟，今次到右路角球，艾基迪基在远柱传予麦亚里士打，后者窝利抽入。利物浦半场领先3：0。

云迪积克凭角球攻势，为利物浦顶成2：0。法新社

史洛特对球队有死球入波感到欣慰。法新社

利物浦5：2韦斯咸。法新社

韦斯咸下半场表现有起色，49分钟便凭汤马士苏锡克接应左路传中铲射入网，追近比数至1：3。但70分钟「锤仔帮」防线再次失守，加普在左路推大位起右脚，皮球省中人改变方向溜入远柱。75分钟，今次到韦斯咸凭角球入波，两军球员前柱大漏之下，伏兵尾柱的卡斯迪兰奴斯头槌破网，追至落后2：4。82分钟，加普的通透直线交予右路的谢利美费林邦，后者右路传中逼得韦斯咸守将阿素迪沙斯摆乌龙。

史洛特：一切回到正常

利物浦最终以5：2大胜韦斯咸，以14胜6和8负得48分暂时升上第5位，比第6位的车路士踢多场。韦斯咸则继续在降班区，以4胜7和15负得25分排第18位。红军领队史洛特赛后表示：「我们有3个入球来自死球，感到非常欣慰，这是己队取胜的原因。一切回到正常，之前我们实在太不幸了。」