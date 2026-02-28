Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│拉舒福特回归曼联？ 前红魔名将：仲系懒散就唔好返来﹗

足球世界
更新时间：09:00 2026-02-28 HKT
发布时间：09:00 2026-02-28 HKT

巴塞隆拿至今仍未确定会否买断借将拉舒福特(Marcus Rashford)，后者有一定机会在借用期满后回归曼联。对于是否欢迎这名青训星将重投，曾效力红魔的沙柏 (Lee Sharpe)矢言如果他每场都付出百分百的努力，会立即同时他归来，但若似之前继续懒散，就不要回来。

沙柏：懒散就唔好返来﹗

前曼联左闸沙柏被问列是否欢迎拉舒福特回归，他首先指自己非常喜欢观看状态正好的后者踢球，当他全力以赴时非常厉害，「如果他愿意回归，找回昔日的自己，每场比赛都付出100%努力，我会立即同意让他回来。」然而拉舒福特去季效力红魔时态度懒散，经常在场上散步，并与时任主帅鲁宾艾摩廉闹翻，其态度被曼联球迷批评。

欣赏100%投入的拉舒福特

沙柏指如果这名英格兰锋将没有改变，就不要回来：「拉舒福特回来后，还是像离队前那样懒散，态度敷衍，那么我不想他回来。曼联养不起这样的球员。他可否激励自己？要取决于他的内心想法和追求。」

