足球｜全球首个足球潮流文化品牌 Play Bonito登陆香港 特设已故球星迪奥高祖达纪念专区

足球世界
更新时间：12:59 2026-02-27 HKT
发布时间：12:59 2026-02-27 HKT

由 Asia Partners IFBD Limited（Asia Partners）打造的全球足球潮流文化品牌 Play Bonito ，26日宣布全球首间品牌概念店正式登陆香港铜锣湾时代广场，将运动、文化与娱乐创新融合，成为全球首个以国际足球巨星转化为原创生活角色收藏系列，透过收藏品及互动体验，成为全球最新的足球文化地标。

全球首个足球潮流文化品牌 Play Bonito登陆香港。公关图片
Play Bonito汇聚各大球会的世界级球星，组成虚拟球队「Football Wall of Fame」，共同体现超越竞技、连结全球的足球文化精神，将足球提升至生活时尚、潮流文化及社群的多元层面，重新定义球迷参与足球文化的方式。 首发阵容云集跨世代、风格多元的国际球坛巨星，包括域天拿（Vitinha）、占士洛迪古斯 （James Rodríguez）、艾坦娜邦玛蒂（Aitana Bonmatí）、祖奥菲历斯（João Félix）、比比 （Pepe）、贝拿度施华（Bernardo Silva）、祖奥尼维斯（João Neves）、达云纽尼斯（Darwin Núñez）、琪卡．纳扎雷特（Kika Nazareth）、巴高拿（Bradley Barcola）、巴迪（Alejandro Balde）、约贺（Leny Yoro）等，并由摩连奴（José Mourinho）担任教练。

现场亦设有祖达纪念专区，特设由利物浦官方提供的祖达亲签球衣。公关图片
香港利物浦官方球迷会向露迪卡度素送上纪念礼物,向这位前利物浦前锋致以真挚敬意。公关图片
品牌同时向已故球星迪奥高祖达（Diogo Jota）致敬，其家人选择延续他在 Play Bonito的参与，纪念他对足球文化的贡献，现场亦设有祖达纪念专区，并特设由利物浦官方提供的祖达亲签球衣，而祖达遗孀露迪卡度素（Rute Cardoso）亦有代表祖达出席开幕典礼并致意。

Asia Partners 主席 Filipe Gonçalves 表示：「Play Bonito不只是一个品牌，更代表新世代球迷体验足球文化的新方式，让足球融入生活每个角落。首间概念店选址香港，象征连系东西方文化的新里程，也是全球足球潮流 IP 的起点。未来我们将透过品牌概念店、数码平台和跨界合作持续发展。」 
 

