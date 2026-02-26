美职│美斯后悔儿时无学英文 叫仔仔要好好读书

阿根廷球星美斯(Lionel Messi)近日在访问中表示，非常后悔小时候没有好好学习英文，到长大后遇到一些重要人物，想和他们聊天、交谈时，却发现受语言限制，觉得自己很蠢。这名育有3子的星将指，现时会叫仔仔好好读书，接受良好的教育，不要像自己当年那样。

后悔无学英文 而家觉得无知

美斯近日接受网上节目《Miro de Atras》的访问，大谈自己的经历和人生观等，当中提到自己童年时读书成绩很差，于阿根廷读到8年级 （即香港中一），经常迟到无心向学。之后到了巴塞隆拿，他在巴塞青训营拉马西亚受训，与其他青年军成员一起读书，但就没有好好学习英文，他指这是他人生最后悔的其中一件事：「我小时候没有学英语，这是我非常后悔的事。后来我遇到一些重要人物，想和他们聊天、交流，却发现自己表达受限，会觉得很无知，亦慨叹自己很蠢，童年浪费了很多时间。」

希望3名儿子接受良好教育

不过这名38岁阿根廷巨星指足球都可教育下一代，足球可以带来价值观，并认识很多地方、很多国家，扩阔视野。而美斯始终认为读书最重要，所以寄语3名儿子：「我对孩子们说，要好好读书，要接受良好的教育。叫他们好好珍惜眼前，努力装备自己。」