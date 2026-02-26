欧联｜云尼斯奥斯奠胜 皇家马德里2：1挫宾菲加晋16强

欧联16强附加赛触目之战，皇家马德里凭云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Jr）射入奠定胜局一球，最终以2：1再挫宾菲加，总比数以3：1胜出，成功晋身16强。

皇家马德里今仗在王牌球星麦巴比（Kylian Mbappe）因伤缺阵，而赛前全场焦点落在云尼斯奥斯身上。事缘他在首回合攻入致胜球后，指控遭宾菲加球员比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）种族歧视，后者因此被罚禁赛。今仗回到班拿贝球场，主场球迷高举印有「No to racism」的横额力挺该名巴西球星。

拉法施华为宾菲加先开纪录。美联社

曹亚文尼为皇马扳平。美联社

云尼斯奥斯成为皇马晋级功臣。美联社

曹亚文尼世界波救驾

今场比赛过程一直相当胶著，开赛14分钟，宾菲加趁皇马后防沟通出错率先发难，鲁尔阿辛斯奥（Raul Asencio）因救波心切，拦截对方传中后，皮球直飞自家龙门，门将泰拔高图尔斯（Thibaut Courtois）先挡出，而客军的拉法施华（Rafa Silva）成功「执鸡」，于混战补射入网，宾菲加先领先。皇马仅两分钟后便作出回应，曹亚文尼（Aurelien Tchouameni）于禁区边缘接应回传，轰出一记精彩绝伦的弧线球直飞网窝，射入个人职业生涯首个欧联入球，替皇马扳成1：1完半场。

换边后，宾菲加并未退缩，多次利用快速反击威胁皇马后防。相反，在麦巴比缺阵的情况下，皇马在进攻组织上显得较为吃力，幸而防线表现稳健，力保不失。战至80分钟，云尼斯奥斯接应费达历高华维迪的妙传，于左路快放后射入，最终「银河舰队」成功以总比数3：1击败宾菲加打入16强，对手将为士砵亭或曼城。