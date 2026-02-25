欧联│麦巴比以世界杯为重 今晚不会为皇马带伤斗宾菲加

皇家马德里公布今晚(25日)欧联淘汰圈附加赛次回合主场对宾菲加的大军名单，攻击皇牌基利安麦巴比(Kylian Mbappe)如传闻般缺阵，攻击重任将落在巴西翼锋云尼斯奥斯祖利亚(Vinicius Junior)身上。消息指麦巴比以今夏世界杯为重，就算其膝伤未致于无法披甲，都不会冒险，拒带伤上阵。(Now638台周四凌晨4:00直播)

上周附加赛首回合皇马作客宾菲加小胜1:0，今场仍然压力巨大，但法国媒体《队报》指麦巴比左膝旧患复发，不会在这场关键战中上阵。银河舰队公布23人大军名单，麦巴比果然如传闻般缺阵，中坚甸恩胡积臣亦倦勤。知情人士透露，麦巴比一直受左膝外侧韧带的伤患困扰，他虽然能与球队合练，但只是想确实了解自己的情况，在感觉不佳后最终确认缺阵。

今晚大军名单榜上无名

而他会否在周一西甲主场对基达菲时披甲，仍是未知之数，但肯定不会冒险复出。消息称其左膝伤势未致于不能出场，但他是法国队的灵魂人物，为免错过这项球坛盛事，所以决定不会带伤为皇马出战，只会在毫无伤痛的情况下，才会重返绿茵场。

不会为皇马带领披甲

事实上麦巴比今季已非首次缺席皇马的关键比赛，去月西班牙杯16强作客阿尔巴塞特就不在大军名单，球队最终输2:3；而西班牙超级杯4强斗马德里体育会时缺席，决赛不敌巴塞隆拿虽复出，但仅上阵14分钟。而欧联联赛阶段主场对曼城的关键一战，他亦没有出场，球队输1:2。