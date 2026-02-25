Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜纽卡素晋级16强 将硬撼巴塞隆拿或车路士

足球世界
更新时间：06:53 2026-02-25 HKT
发布时间：06:53 2026-02-25 HKT

纽卡素于欧联淘汰赛附加赛次回合，主场以3：2击败卡拉巴克，两回合计以9：3晋级16 强，届时对手将会是巴塞隆拿或车路士。

纽卡素次回合主场以3：2击败卡拉巴克。美联社
东拿利4分钟为纽卡素开纪录。美联社
纽卡素16强将硬撼巴塞隆拿或车路士。美联社
东拿利4分钟开纪录

纽卡素于首回合大胜6：1，已手握5球领先优势，因此领队艾迪贺维今仗轮换部分主力，但仍要求球员「保持比赛节奏和良好的感觉」。开赛仅4分钟，纽卡素便先拔头筹，卡拉巴克门将高查斯基未能清脆扑出威廉奥苏拿的头槌，被门前的辛度东拿利补中。两分钟后，哈维班尼斯横传，无人看管的祖亚宁顿在禁区内以精彩窝利射门破网，助「喜鹊」火速领先增添纪录。纽卡素半场领先2：0。

次回合赢3：2

落后两球卡拉巴克表现顽强斗志，换边后不久，卡美路杜兰避开丹般恩后，冷静射破兰斯达尔十指关，为客军扳回一城。随后纽卡素中坚保治文接应捷比亚的角球头槌破门，纽卡素领先3：1。57分钟，丹般恩因在禁区内手球被判12码，卡拉巴克派出赞高域操刀极刑虽被兰斯达尔扑出，但客军由卡化古利耶夫补射入网，再次追近比数。纽卡素最终守住3：2的胜果，两回合计以9：3破敌晋级，16强将斗巴塞隆拿或车路士。

