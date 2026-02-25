Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜阿历山大索洛夫戴帽 马体会闯16强将斗热刺或利物浦

足球世界
更新时间：06:36 2026-02-25 HKT
发布时间：06:36 2026-02-25 HKT

马德里体育会在欧联淘汰赛附加赛次回合主场迎战布鲁日，凭挪威前锋阿历山大索洛夫（Alexander Sorloth）射入个人欧联首个「帽子戏法」，以 4：1击败对手，总比数赢7：4晋级 16 强，将面对热刺或利物浦。

首回合两军合演入球骚，最终赛和3：3。马体会今仗回到主场开赛即展现强烈争胜欲，23 分钟，索洛夫接应门将奥比历（Jan Oblak）的长传后起脚，布鲁日门将米洛列特（Simon Mignolet）落地慢，皮球在他的腋下漏过入网。布鲁日于36分钟凭角球攻势扳平，奥当尼斯（Joel Ordonez）接应队友前柱头槌跣后，近门头槌破网。两军半场踢成1：1。

马体会闯16强将斗热刺或利物浦。美联社
阿历山大索洛夫戴帽。美联社
马德里体育会总比数赢7：4晋级 16 强。美联社
卡度素轰处子球

换边后仅3分钟，马体会再度领先。布鲁日球员头槌解围不远，皮球落在禁区顶的卡度素的脚下，后者心口一控再起脚破网，射入他加盟马体会后的首个入球。之后成为索洛夫的表演时间，他先在76分钟近门起脚破网，87分钟再入一球，个人连中三元。最终马体会以4：1大胜布鲁日，两回合计以7：4淘汰对手晋级，16强对手将是热刺或利物浦。

利华古逊16强撼拜仁或阿仙奴

另一场欧联淘汰赛附加赛赛事，利华古逊主场次回合于主场以0：0赛和奥林比亚高斯，主队凭首回合赢2：0的优势淘汰对手晋级，对手将是拜仁慕尼黑或阿仙奴。

利华古逊16强撼拜仁或阿仙奴。美联社
