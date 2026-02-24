Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜宾菲加力撑比列斯甸安尼 随队飞马德里以示抗议

足球世界
更新时间：21:09 2026-02-24 HKT
发布时间：21:09 2026-02-24 HKT

尽管欧洲足协（UEFA）已就上周的种族歧视风波，向宾菲加球员比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）颁下临时禁赛一场的处分，但宾菲加球会仍然坚定地支持自己的球员。在周二早上，球队出发前往马德里备战与皇家马德里的欧联附加赛次回合赛事时，竟高调地将被禁赛的比列斯甸安尼一同带上飞机，以示支持。据葡萄牙媒体《球报》报导，这位20岁的阿根廷球员在里斯本机场，更获得了在场球迷的起立鼓掌。

点击观看片段

 

云尼斯奥斯投诉被接纳

上周欧联附加赛首回合宾菲加主场对皇马的赛事中，皇马球星云尼斯奥斯祖利亚（Vinicius Junior）声称遭到比列斯甸安尼的种族歧视辱骂。在向欧洲足协提交的证供中，比列斯甸安尼否认了种族歧视的指控，并辩称自己当时是用球衣掩盖嘴巴，说出的是同性恋歧视的侮辱性字眼。

宾菲加坚持上诉

对于欧洲足协的临时禁赛决定，宾菲加发表声明表示「遗憾」，并称将会提出上诉，期望能有最后转机，让比列斯甸安尼可以赶及在次回合赛事中上阵。宾菲加球会主席雷哥斯达（Rui Costa）周二再次强调了球会的立场，称对比列斯甸安尼的禁赛决定是「不公义的」。他说：「没有任何证据之下，强逼这名球员缺席比赛是不合理的。比列斯甸安尼正被标签为种族主义者，但他绝非种族主义者，我可以保证。」宾菲加上下齐心力撑球员的举动，无疑为这场本已火药味浓厚的比赛，增添了更多场外因素。

