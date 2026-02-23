荷甲│史达宁为飞燕诺后备上阵 时隔近9个月重返绿茵场
更新时间：15:27 2026-02-23 HKT
早前以自由身加盟荷甲飞燕诺的英格兰翼锋史达宁(Raheem Sterling)，周日荷甲为新东家披甲，后备出场29分钟，随球队主场2:1击败泰达斯。这名31岁锋将时隔近9个月重返绿茵场，他矢言感谢上帝能再次上阵，并多谢飞燕诺球迷的支持。
时隔9个月再次上阵
史达宁一月尾与车路士提早解约，月中再与飞燕诺签约至季尾。这名31岁英格兰翼锋于上周四获得工作证，周日荷甲首次为球队披甲，61分钟后备出场，任左翼踢了29分钟，共有10次传送和1次拦截，状态明显不足。此子对上一次出场，是去年5月尾上季英超最后一轮对修咸顿，时隔9个月再上阵，重返绿茵场。
感谢飞燕诺球迷支持
史达宁赛后在社交媒体发文，感恩重返赛场：「感谢上帝，我能够重返赛场，感谢飞燕诺球迷所有的爱与支持。我们收获重要的3分。」
