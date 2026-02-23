英超｜伊斯、约基利斯各入两球 阿仙奴挫热刺 领先曼城5分

英超周日上演「北伦敦打吡」重头戏，阿仙奴作客击败宿敌热刺，以行动证明争标决心。「枪手」凭伊比尔治伊斯（Eberechi Eze）及约基利尼（Viktor Gyokeres）双双梅开二度，以4：1大胜热刺，赛后在积分榜领先优势重新扩大至5分，但比次席的曼城踢多场。

阿仙奴周中联赛在领先两球下被狼队逼和，加上曼城周六取胜后在联赛榜逼近，今仗压力不小；热刺则由看守教练杜托（Igor Tudor）首度领军。32分钟，伊斯近门射入为阿仙奴先开纪录。热刺仅花两分钟便由高路梅安尼（Randal Kolo Muani），凭个人技术建功追平1：1。两军半场各一言和。

作客大胜4：1

下半场47分钟，约基利斯于20码外右脚劲射入网，为阿仙奴再次领先2：1。阿仙奴领队阿迪达（Mikel Arteta）汲取周中领先后退缩的教训，今仗要求球队持续施压。61分钟，伊斯传球予布卡约沙卡起脚，但后者射门被挡，皮球落在伊斯的脚下，他随即把握机会，射入个人今仗第2球。

热刺离降班区只有4分

热刺随后未能组织有效反扑，更在补时阶段再次失守。约基利斯凭体力压倒对方小将格雷（Archie Gray）后射入成 4：1完场。阿仙奴在打吡战双杀对手（首循环胜 4：1），赛后以18胜7和3负得61分续排榜首，领先次席曼城5分但踢多场。热刺则以7胜8和12负得29分，续排第16位，他们只是领先降班区、第18位的韦斯咸4分。