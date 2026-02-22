Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特职｜C朗梅开二度艾纳斯派4蛋 联赛10连胜重返榜首

足球世界
更新时间：06:57 2026-02-22 HKT
发布时间：06:57 2026-02-22 HKT

沙特职业联赛前列大战，艾纳斯主场迎战艾哈森。艾纳斯凭C朗拿度（Cristiano Ronaldo）梅开二度，加上京士利高文（Kingsley Coman）及安祖奴（Angelo）各建一功，最终以4：0轻取对手。艾纳斯豪取联赛10连胜，赛后重返榜首。

C朗梅开二度，艾纳斯重返榜首。路透社
C朗梅开二度，艾纳斯重返榜首。路透社

C朗窄角度破网

艾纳斯今仗开局虽然先受威胁，但门将宾图（Bento）没收对方前锋奥马苏马（Omar Al-Somah）的头槌力保不失。随后祖奥菲历斯（Joao Felix）在禁区内倒地，经VAR检查后未获判 12 码。艾纳斯仍于13分钟打破僵局，C朗拿度接应传送，在禁区内窄角度抽入上角。虽然旁证一度示意越位，但经VAR翻看后确认这名41岁葡萄牙球星，起步时间精准，入球有效，助艾纳斯领先 1：0。

安祖奴连过4人破门

30分钟，艾纳斯扩大领先优势；早前助攻予C朗的高文，接应祖奥菲历斯的巧妙直线后射入，攻入个人今季第8个入球。艾纳斯半场领先2：0。换边后艾纳斯继续主导比赛，巴西中场安祖奴于一次反击中由后半场引球推进，连过4名守卫后射入，助球队于77分钟领先至3：0。79分钟，C朗拿度怒射破网，个人梅开二度，助艾纳斯锁定4：0胜局。艾纳斯取得联赛10连胜回归榜首，录得18胜1和3负得55分，暂以1分领先希拉尔。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
14小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
21小时前
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
影视圈
12小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
投资理财
12小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
20小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
20小时前
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
时事热话
15小时前
80年代红星回流一拖二夜游湾仔无人认得 做一事兴奋乱窜少女感十足
80年代红星回流一拖二夜游湾仔无人认得 做一事兴奋乱窜少女感十足
影视圈
9小时前
新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便
新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便
生活百科
2026-02-20 19:07 HKT