沙特职｜C朗梅开二度艾纳斯派4蛋 联赛10连胜重返榜首

沙特职业联赛前列大战，艾纳斯主场迎战艾哈森。艾纳斯凭C朗拿度（Cristiano Ronaldo）梅开二度，加上京士利高文（Kingsley Coman）及安祖奴（Angelo）各建一功，最终以4：0轻取对手。艾纳斯豪取联赛10连胜，赛后重返榜首。

C朗梅开二度，艾纳斯重返榜首。路透社

C朗窄角度破网

艾纳斯今仗开局虽然先受威胁，但门将宾图（Bento）没收对方前锋奥马苏马（Omar Al-Somah）的头槌力保不失。随后祖奥菲历斯（Joao Felix）在禁区内倒地，经VAR检查后未获判 12 码。艾纳斯仍于13分钟打破僵局，C朗拿度接应传送，在禁区内窄角度抽入上角。虽然旁证一度示意越位，但经VAR翻看后确认这名41岁葡萄牙球星，起步时间精准，入球有效，助艾纳斯领先 1：0。

安祖奴连过4人破门

30分钟，艾纳斯扩大领先优势；早前助攻予C朗的高文，接应祖奥菲历斯的巧妙直线后射入，攻入个人今季第8个入球。艾纳斯半场领先2：0。换边后艾纳斯继续主导比赛，巴西中场安祖奴于一次反击中由后半场引球推进，连过4名守卫后射入，助球队于77分钟领先至3：0。79分钟，C朗拿度怒射破网，个人梅开二度，助艾纳斯锁定4：0胜局。艾纳斯取得联赛10连胜回归榜首，录得18胜1和3负得55分，暂以1分领先希拉尔。