英超｜车路士93分钟失守被般尼绝平 今季主场领先下失17分冠联赛

车路士昨晚英超主场迎战排尾二的般尼。虽有祖奥柏度（Joao Pedro）早段建功，但下半场有科芬拿（Wesley Fofana）两黄一红被逐，终在补时阶段被般尼前锋施安菲林明（Zian Flemming）头槌破网。车路士最终以 1：1 赛和对手，今季在主场领先下失分纪录冠绝英超。

祖奥柏度4分钟开纪录

车路士今仗开局顺利，开赛仅4分钟，祖奥柏度接应柏度尼图（Pedro Neto）的传中近门撞入，为球队先开纪录。随后高尔彭马（Cole Palmer）曾把握对方守将基尔获加（Kyle Walker）在中场线的失误，获得单刀机会，惟未能射破般尼门将杜巴夫卡（Martin Dubravka）十指关。般尼上半场唯一的威胁来自新规则下的罚球——车路士门将罗拔山齐士（Robert Sanchez）因持球超过8秒被罚，般尼的乌高卓古（Lesley Ugochukwu）接应随后的角球抽射高出。

科芬拿72分钟领红成转捩点

易边后，祖奥柏度多次攻门均无功而还。战至72分钟，成为今仗形势逆转的关键，科芬拿因拦截禾达普斯（James Ward-Prowse）领第2面黄牌被逐离场。少踢一人的车路士领队罗仙尼亚随即换入守将加强防守，般尼主帅柏加（Scott Parker）则增派前锋强攻。补时3分钟，般尼凭角球攻势，由无人看管的菲林明接应禾特包斯传中头槌破网追平 1：1。车路士痛失两分，球员赛后在史丹福桥球场球迷的嘘声中离场。

争夺前四受挫

车路士今季在主场领先情况下，已累积失去17分，为英超之冠；同时球队今季已领取6面红牌（各项赛事8面），同样位列联赛第一。车路士赛后以12胜9和6负得45分，暂升上联赛榜第4位，但较曼联多踢一场。般尼则以4胜7和16负得19分续排尾二，距离安全区8分，但比第17位的诺定咸森林踢多场。