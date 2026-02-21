英超│曼联卡域克唔敢学费格逊开吹风机 强调领军以人为本 愿接受球员批评

曼联看守主教练卡域克(Michael Carrick)接掌球队后，取得4胜1和不败的佳绩，他透露自己领军成功之道不是靠战术板，而是以人为本，与球员之间取得连接，得到他们的认同，成绩就会好，但不敢模仿红魔功勋领队费格逊开吹风机，藉责骂球员激发他们潜能的做法。同时他表示自己不可能永远正确，所以愿意接受球员指出错误和批评。

卡域克指领军要以人为本

卡域克去月接手曼联后，5轮英超收录4胜1和，包括击败曼城和阿仙奴两支劲敌。这名44岁少帅近日接受《英国广播公司》访问，提到自己的执教心得，他指不是靠战术板，而是以人为本：「我认为无论在任何领域，想让人发挥出最佳状态，关键在于尊重他人。不管技术层面、战术层面有多少地方可以提升，如果你和球员之间没有连接，得不到他们的认同，他们是原愿意跟着你走，潜力无法真正兑现。我认为，与人建立连接，才是重中之重。」

不敢学费格逊开吹风机

卡域克球员年代在曼联效力时，时任领军费格逊不时开「吹风机」责骂球员，借以激发各人的潜能，前者表示到目前为止都没有向红魔球员大吼，并表示不敢复制费爵爷那一套：「我不确定我能不能复制他的做法，我也不会尝试复制。有几次我亲眼见过，那时恨不得把椅子移后，尽量远一点。」同时卡域克指愿意接受球员指出自己的错误，亦不介意他们挑战自己，「我不可能永远正确，那是不可能的。我需要他们的意见，我会聆听。」