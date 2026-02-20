Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜维卡里奥欲重返意甲投国米 热刺或掀起主力离队潮

足球世界
更新时间：07:06 2026-02-20 HKT
发布时间：07:06 2026-02-20 HKT

热刺刚解雇主帅汤马士法兰克，惟球队「地震」似乎未止。意大利转会专家罗马诺（Fabrizio Romano）称，门将古里莫维卡里奥对于今夏转投国际米兰，持「完全开放」态度，这名曾效力卡利亚里及安波里的门将，对加盟「蓝黑军团」极感兴趣。

维卡里奥或会离开热刺。法新社
维卡里奥或会离开热刺。法新社
罗马诺称维卡里奥对加盟国际米兰持开放态度。法新社
罗马诺称维卡里奥对加盟国际米兰持开放态度。法新社
热刺人脚或面临大洗牌。法新社
热刺人脚或面临大洗牌。法新社

罗马诺：维卡里奥向国米投诚

据《GiveMeSport》的报道，罗马诺在最新的影片中透露，维卡里奥目前在国米的收购名单中名列前茅，而且心意是双向奔走。罗马诺指出：「维卡里奥对国米展现出完全开放的态度，他非常渴望加入国米。」事实上，在普斯迪高古（Ange Postecoglou）执教热刺初期，维卡里奥曾接近加盟国米，惟最终选择投奔英超。

热刺人脚面临大洗牌

热刺目前在英超排在第16位，即便今季之后续战英超，但今夏或面临大规模人员流动。除了维卡里奥，借将高路梅安尼（Randal Kolo Muani）几乎肯定在季后重返巴黎圣日耳门；从拜仁借用的祖奥包连夏（Joao Palhinha）能否留队亦存疑。此外，小将马菲斯泰尔（Mathys Tel）在1月已透露离队意愿，主力基斯甸罗美路（Cristian Romero）、云迪云（Micky van de Ven）及贝治华（Lucas Bergvall）均受到其他球会垂青。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
18小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
15小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
14小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
16小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
9小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
10小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
13小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
16小时前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
14小时前