英超｜维卡里奥欲重返意甲投国米 热刺或掀起主力离队潮

热刺刚解雇主帅汤马士法兰克，惟球队「地震」似乎未止。意大利转会专家罗马诺（Fabrizio Romano）称，门将古里莫维卡里奥对于今夏转投国际米兰，持「完全开放」态度，这名曾效力卡利亚里及安波里的门将，对加盟「蓝黑军团」极感兴趣。

维卡里奥或会离开热刺。法新社

罗马诺称维卡里奥对加盟国际米兰持开放态度。法新社

热刺人脚或面临大洗牌。法新社

罗马诺：维卡里奥向国米投诚

据《GiveMeSport》的报道，罗马诺在最新的影片中透露，维卡里奥目前在国米的收购名单中名列前茅，而且心意是双向奔走。罗马诺指出：「维卡里奥对国米展现出完全开放的态度，他非常渴望加入国米。」事实上，在普斯迪高古（Ange Postecoglou）执教热刺初期，维卡里奥曾接近加盟国米，惟最终选择投奔英超。

热刺人脚面临大洗牌

热刺目前在英超排在第16位，即便今季之后续战英超，但今夏或面临大规模人员流动。除了维卡里奥，借将高路梅安尼（Randal Kolo Muani）几乎肯定在季后重返巴黎圣日耳门；从拜仁借用的祖奥包连夏（Joao Palhinha）能否留队亦存疑。此外，小将马菲斯泰尔（Mathys Tel）在1月已透露离队意愿，主力基斯甸罗美路（Cristian Romero）、云迪云（Micky van de Ven）及贝治华（Lucas Bergvall）均受到其他球会垂青。