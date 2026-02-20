Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜拉舒福特复勇身价回升 曼联势须贱卖管理层感懊悔

足球世界
更新时间：06:41 2026-02-20 HKT
发布时间：06:41 2026-02-20 HKT

拉舒福特自去年夏天外借至巴塞隆拿后表现回勇，又获得杜曹（Thomas Tuchel）的青睐，稳定入选英格兰代表队。这一些令曼联管理层深感当初谈判失策，因为他们与巴塞签订的借用协议中，包括2600万镑的买断条款，但「福仔」目前身价已远超这个数字。

拉舒福特在巴塞获得不少上阵机会。美联社
拉舒福特在巴塞获得不少上阵机会。美联社
利云度夫斯基的去留，对拉舒福特能否留在巴塞有一定影响。美联社
利云度夫斯基的去留，对拉舒福特能否留在巴塞有一定影响。美联社
拉舒福特希望留在巴塞。美联社
拉舒福特希望留在巴塞。美联社

表现回勇价值倍增 外借条款捆绑售价

拉舒福特外借巴塞后重拾状态，至今上阵35场射入10个入球。曼联内部评估拉舒福特目前的市值已接近5000万镑，且深知今夏不乏其他球会竞争。然而，曼联与巴塞去年达成外借协议时，曼联答应让巴塞拥有优先购买权，且转会费上限仅为2600万镑。

据悉曼联部分高层对此协议感到非常沮丧。由于拉舒福特本人极度渴望正式转会鲁营，巴塞或会利用球员意愿作为筹码，进一步压低成交价格。虽然有消息指曼联看守主教练卡域克（Michael Carrick）希望拉舒福特回归，但合约中并未设有召回条款。另一边厢据《曼彻斯特晚报》报道指，曼联股东之一的拉杰夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）仍急于希望放走高薪族拉舒福特，但对于要以「跳楼价」将其卖予巴塞并不好受；拉舒福特在曼联原属最高薪球员之一，但在巴塞阵中薪酬仅排第6位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
16小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
13小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
15小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
13小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
8小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
12小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
9小时前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
12小时前
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
影视圈
15小时前