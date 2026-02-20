英超｜拉舒福特复勇身价回升 曼联势须贱卖管理层感懊悔

拉舒福特自去年夏天外借至巴塞隆拿后表现回勇，又获得杜曹（Thomas Tuchel）的青睐，稳定入选英格兰代表队。这一些令曼联管理层深感当初谈判失策，因为他们与巴塞签订的借用协议中，包括2600万镑的买断条款，但「福仔」目前身价已远超这个数字。

拉舒福特在巴塞获得不少上阵机会。美联社

利云度夫斯基的去留，对拉舒福特能否留在巴塞有一定影响。美联社

拉舒福特希望留在巴塞。美联社

表现回勇价值倍增 外借条款捆绑售价

拉舒福特外借巴塞后重拾状态，至今上阵35场射入10个入球。曼联内部评估拉舒福特目前的市值已接近5000万镑，且深知今夏不乏其他球会竞争。然而，曼联与巴塞去年达成外借协议时，曼联答应让巴塞拥有优先购买权，且转会费上限仅为2600万镑。

据悉曼联部分高层对此协议感到非常沮丧。由于拉舒福特本人极度渴望正式转会鲁营，巴塞或会利用球员意愿作为筹码，进一步压低成交价格。虽然有消息指曼联看守主教练卡域克（Michael Carrick）希望拉舒福特回归，但合约中并未设有召回条款。另一边厢据《曼彻斯特晚报》报道指，曼联股东之一的拉杰夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）仍急于希望放走高薪族拉舒福特，但对于要以「跳楼价」将其卖予巴塞并不好受；拉舒福特在曼联原属最高薪球员之一，但在巴塞阵中薪酬仅排第6位。