英超｜名宿麦臣批评阿仙奴踢得太懒散 英超争标响起警号

阿仙奴在周三晚的英超联赛中，作客榜尾球队狼队，在领先两球的大好形势下，被对手逼和2:2再次在争标路上失分。球会名宿麦臣（Paul Merson）赛后怒斥球队踢得像「二波」，态度懒散，并警告这次失分可能成为最终能否夺冠的关键。

兵工厂今仗若能全取三分，本可将领先优势扩大至七分。然而，这场和局意味著，只要曼城在补赛中获胜，便能将与阿仙奴的差距缩小至仅仅两分。这已是阿仙奴连续第二场联赛和波，也是他们近五场比赛中第三次失分，争标前景响起警号。

阿仙奴行军太缓慢

曾两度为阿仙奴赢得联赛冠军的麦臣，赛后直言：「如果曼城从现在开始赢下所有比赛，他们就能夺冠。所以，这（赛果）令人失望。你不能用二波去踢，当比分变成2:2时，你才看到紧逼，每个人都在跑。你不能这样踢，接下来的每一场比赛都是决赛。」他认为，如果阿仙奴以应有的节奏比赛，狼队根本无法匹敌，但球队却踢得缓慢而懒散，这最终会让他们付出代价。

麦臣指被狼队追和是咎由自取

麦臣批大批评兵工厂下半场轻易地交出控球权：「我无法相信他们如此轻易地送出控球权，他们在下半场的某些阶段，甚至连三、四脚连续传球都做不到。」他坦言，以狼队的实力，能够在落后两球下追平，完全是阿仙奴自身的问题。

阿迪达鼓励球员下仗打翻身战

领队阿迪达（Mikel Arteta）赛后亦承认，这场和局「非常难以接受」，并坦言球队在下半场的表现未达应有水准：「我们必须接受这次打击，因为这是我们应得的。现在不是评判的时候，我们都太情绪化了。但当你处于困难时刻，对自己感到沮丧时，作客热刺的打吡战就是一个完美的机会，去证明你有多想赢，去证明我们有多出色。用球场上的表现说话吧。」