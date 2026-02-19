欧联｜波杜基林特爆大冷击败国际米兰 继赢曼城后再挫欧洲豪门
更新时间：07:18 2026-02-19 HKT
发布时间：07:18 2026-02-19 HKT
发布时间：07:18 2026-02-19 HKT
挪威球队波杜基林特继续其欧联童话！这支目前仍处于挪威联赛休季期的球队于周三晚出战欧联16强附加赛，展现出惊人的战斗力，再以 3：1 击倒意甲领头羊国际米兰，继上个月接连击败曼城与马德里体育会后，再一次击败欧洲豪门球会，距离晋级16强仅一步之遥。
半场平分秋色 国米两度中柱埋输波伏笔
开赛20分钟，波杜基林特便凭借前锋贺治（Kasper Waarts Hogh）巧妙后脚传送，助攻费特（Sondre Fet）先开纪录。国米随后大举反击，达美安与拿达路马天尼斯的攻门先后中门柱，其后他们由比奥艾斯普薜图（Francesco Pio Esposito）在混战中转身射入扳平1：1完半场。
主队3分钟连入两球
易边后波杜基林特再度进袭国米，战至61分钟，贺治再次送出助攻，侯治（Jens Petter Hauge）左路扣过对手后起左脚直射入网顶。国米尚未站稳阵脚下，波杜基林特在3分钟后再下一城，布隆堡（Ole Didrik Blomberg）传中助攻今场表现最抢眼的贺治轻松射入。最终波杜基林特主场以3：1击败国际米兰，带著2球的优势进入次回合赛事。
布鲁日主场逼和马体会
同晚其他欧联附加赛，利华古逊作客轻取奥林比亚高斯2：0；至于比利时的布鲁日在两度落后下，最终主场以3：3逼和马德里体育会。
