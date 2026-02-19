欧联｜安东尼哥顿「大四喜」创历史 纽卡素大炒卡拉巴克6：1
更新时间：05:34 2026-02-19 HKT
发布时间：05:34 2026-02-19 HKT
纽卡素在今晨的欧联16强附加赛首回合中大开杀戒，凭英格兰国脚安东尼哥顿（Anthony Gordon）上演「大四喜」，作客以6：1血洗阿塞拜疆球队卡拉巴克（Qarabag）。这场大胜不仅打破了纽卡素队史在欧联的最大胜仗纪录，哥顿更凭此役超越传奇中锋舒利亚，成为球队史上欧联入球最多的球员。
哥顿两分钟开纪录 半场豪取4球创历史
开赛仅2分钟，哥顿便接应丹般恩（Dan Burn）的直线单刀破网。随后中坚马历泰奥（Malick Thiaw）接应捷比亚传中顶成2：0。卡拉巴克防线随后崩溃，哥顿在短短时间内接连轰入两球12码及一次把握对方后卫失误建功，半场未结束已个人包办4球，今届欧联更攻入个人第10球，打破名宿舒利亚在这个赛事为纽卡素的入球纪录（6球），更助纽卡素上半场遥遥领先5：0。
手握5球优势回主场
虽然卡拉巴克在下半场由卡法古利耶夫（Elvin Cafarguliyev）窄角度破网破蛋，但纽卡素后备入替的积及梅菲（Jacob Murphy）在末段远射，省中对方球员入网，最终将比数锁定在 6：1。主帅艾迪贺维（Eddie Howe）赛后赞扬球队创造了历史性的时刻，喜鹊军团带著5球的优势，下周将回到圣占士公园球场进行次回合赛事。
