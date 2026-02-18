Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联拒就拉舒福特转会费向巴塞让步 坚持2600万镑已属超值

足球世界
更新时间：15:46 2026-02-18 HKT
发布时间：15:46 2026-02-18 HKT

曼联已向巴塞隆拿表明强硬立场，休想以「折扣价」永久签下英格兰国脚前锋拉舒福特（Marcus Rashford）。这位英格兰国脚自去年夏天外借至鲁营后表现出色，在34场比赛中攻入10球并交出13次助攻，令巴塞方面下定决心将其正式收归旗下。根据双方去年的租借协议，当中包含一条价值2600万镑(约2亿7000万港元)的季末买断条款。

曼联澄清愿意减价传闻

然而，众所周知，这家加泰隆尼亚豪门正受财困问题影响，因此希望能在原定的价格上寻求折让。不过，曼联方面对此毫不让步，并认为对于一名28岁的当打国脚来说，这个价格已经相当合理。据报，曼联对西班牙方面传出他们愿意谈判减价的消息感到惊讶，并强调事实并非如此。

出售福仔悭30万镑周薪

出售拉舒福特将为曼联节省每周约31.5万英镑的薪金支出。此外，随著卡斯米路（Casemiro）和查顿辛祖（Jadon Sancho）预计将会离队，球会还能再节省每周62.5万英镑的薪酬，这将为他们在夏季转会市场上提供更大的操作空间。据悉，曼联计划在今夏签下一名防守中场，并可能引入一名前锋。

