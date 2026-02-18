Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜古拉斯传射建功 多蒙特2：0阿特兰大

足球世界
更新时间：07:34 2026-02-18 HKT
发布时间：07:34 2026-02-18 HKT

欧联淘汰赛附加赛首回合，多蒙特主场迎战意甲的阿特兰大。主队凭古拉斯（Serhou Guirassy）传射建功，以 2：0 轻取阿特兰大。次回合将于下周三深夜上演。

古拉斯将入球献给去世的侄女。美联社
古拉斯传射建功。美联社
多蒙特2：0阿特兰大。美联社
多蒙特队巴遇塞车 延迟15分钟开赛

今场比赛因多蒙特队巴前往球场途中因为塞车，被迫延迟 15 分钟开球。不过，这并未影响主队发挥，开赛仅3分钟，前锋古拉斯接应拉亚臣（Julian Ryerson）的右路传中，头槌破网为多蒙特先开纪录，这亦是这名几内亚国脚今季第16个入球，他将这个入球献给去世的侄女。

古拉斯入球献身故侄女

这支1997年欧联冠军球队今场控制战局，并于42分钟拉开比数。古拉斯今次贡献助攻，他于左路传中，接应麦斯比亚（Maximilian Beier）于门前轻松为多蒙特射成2：0。阿特兰大虽然在下半场表现有改善，但只能施以远射，攻门均未能威胁多蒙特门将基哥高保（Gregor Kobel）。最终多蒙特维持2：0的胜果完场。

