英超│曼联想挖角阿历斯麦亚里士打 利物浦肯卖一定出手

足球世界
更新时间：08:00 2026-02-17 HKT
发布时间：08:00 2026-02-17 HKT

曼联今夏将会彻底重组中场线，最近又有新目标，就是利物浦中场阿历斯麦亚里士打(Alexis Mac Allister)。消息指红魔正注视此子的动向，如果红军愿意放人，就一定会出手，同时知情人士指曼联都有自知自名，只有取得欧联席位，才有资格斟介这名阿根廷世界杯冠军中场。

曼联注视麦亚里士打情况

阿历斯麦亚里士打与利物浦的合约，到2028年夏天才届满，但他今季的状态起伏不定，未能重演上季高水准的演出，所以有机会在今夏离开，转换新环境。《镜报》透露，曼联高层对这名27岁中场一直十分欣赏，正密切注视其动向，只要红军愿意将他放入转会市场，就一定会出手斟介，希望得到心头好。

红魔有自知之明 有欧联先出手

然而红魔都有自知之明，知情人士指球队高层十分清楚，除非曼联今季能锁定欧联资格，下届重返这项欧联最顶级的球会比赛，否则根本没有机会签下这名阿根廷世界杯冠中场，所以大前提要在英超取得前4名。如果曼联最终出手又成功买到，阿历斯麦亚里士打有望成为继1964年的比斯纳尔后，就会直接从曼联和利物浦之间转会的球员。

