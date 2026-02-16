Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲│里昂3:0尼斯 13连胜成欧洲五大联赛最强球队

足球世界
更新时间：14:15 2026-02-16 HKT
发布时间：14:15 2026-02-16 HKT

周日法甲，里昂主场3:0轻取尼斯，将联赛连胜走势增至7场。连同欧霸和法国足总杯，里昂在所有比赛已经13连胜，成为欧洲五大联赛最强势球队，已彻底走出近年的低潮期，入球功臣哥伦天才利素表示要赢得多一场，追平队史的14连胜纪录。

里昂主场3:0轻取尼斯。法新社
里昂主场3:0轻取尼斯。法新社

里昂连赢13场

里昂今场虽有从皇家马德里外借的锋将安迪历停赛缺阵，但球队仍然凭中场哥伦天杜利素和锋将拿堤各入一球，主场2:0击败尼斯，将联赛连胜走势增至7场。而他们在法国足总杯和欧霸亦各赢3场，各赛事合共13连胜，是目前欧洲五大联赛最长连胜之师，成最强球队。

里昂主场3:0轻取尼斯。法新社
里昂主场3:0轻取尼斯。法新社

差一场追平队史连胜纪录

球队在千禧年后最鼎盛时，曾缔造14连胜的纪录，杜利素矢言一定要再赢一场平纪录：「无论如何，我们会歇尽全力去赢波，争取像2000年代那支伟大的里昂一样，达到14连胜。这对全队来说意义非凡，也是一份莫大的奖励。13连胜的势头非常积极，但我们不想结束，要继续保持谦逊，一直前进。」里昂下次出场，是周末法甲作客斯特拉斯堡。

里昂凤凰涅槃浴火重生

而13场连胜证明里昂已凤凰涅槃浴火重生，他们于2025年曾遇上严重的财政乙危机，因负债过高被判罚降班法乙，幸随后上诉成功，透过出售球员，股权结构变动，加上主席德斯杜请辞，由美籍韩裔女商人简治接手经营，球队营运才逐步改善，并靠一众新兵踢出惊喜，造出连胜走势。

里昂主场3:0轻取尼斯。法新社
里昂主场3:0轻取尼斯。法新社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
5小时前
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
16小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
2026-02-15 12:00 HKT
fb香港突发事故报料区影片截图
00:21
机场离境大堂英汉捣乱 推倒智能柜枱砸烂铁柱 涉刑毁等2罪被捕
突发
3小时前
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
15小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
2小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
16小时前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
16小时前