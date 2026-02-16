法甲│里昂3:0尼斯 13连胜成欧洲五大联赛最强球队

周日法甲，里昂主场3:0轻取尼斯，将联赛连胜走势增至7场。连同欧霸和法国足总杯，里昂在所有比赛已经13连胜，成为欧洲五大联赛最强势球队，已彻底走出近年的低潮期，入球功臣哥伦天才利素表示要赢得多一场，追平队史的14连胜纪录。

里昂主场3:0轻取尼斯。法新社

里昂连赢13场

里昂今场虽有从皇家马德里外借的锋将安迪历停赛缺阵，但球队仍然凭中场哥伦天杜利素和锋将拿堤各入一球，主场2:0击败尼斯，将联赛连胜走势增至7场。而他们在法国足总杯和欧霸亦各赢3场，各赛事合共13连胜，是目前欧洲五大联赛最长连胜之师，成最强球队。

里昂主场3:0轻取尼斯。法新社

差一场追平队史连胜纪录

球队在千禧年后最鼎盛时，曾缔造14连胜的纪录，杜利素矢言一定要再赢一场平纪录：「无论如何，我们会歇尽全力去赢波，争取像2000年代那支伟大的里昂一样，达到14连胜。这对全队来说意义非凡，也是一份莫大的奖励。13连胜的势头非常积极，但我们不想结束，要继续保持谦逊，一直前进。」里昂下次出场，是周末法甲作客斯特拉斯堡。

里昂凤凰涅槃浴火重生

而13场连胜证明里昂已凤凰涅槃浴火重生，他们于2025年曾遇上严重的财政乙危机，因负债过高被判罚降班法乙，幸随后上诉成功，透过出售球员，股权结构变动，加上主席德斯杜请辞，由美籍韩裔女商人简治接手经营，球队营运才逐步改善，并靠一众新兵踢出惊喜，造出连胜走势。

里昂主场3:0轻取尼斯。法新社