英足杯│阿仙奴6年来首入第5圈 当年夺冠是阿迪达麾下唯一锦标

足球世界
更新时间：10:30 2026-02-16 HKT
发布时间：10:30 2026-02-16 HKT

阿仙奴在周日英格兰足总第4圈作客主场4:0大胜英甲球队韦根，相隔6年再次跻身第5圈。他们对上一次于英足杯杀入5圈，是2019至20球季，当时球队更捧杯而回，这个亦是主教练阿迪历入主枪手至今唯一冠军，今次再次来到此阶段，有夺冠吉兆。

过去5届于第5圈或之前已出局

近年阿仙奴于足总杯签运平平，屡遇强手而在较早阶段已出局，过去5季都在第5圈或之前已经下马，分别不敌修咸顿、诺定咸森林、曼城、利物浦和曼联。今季球队签运亨通，第3圈抽中英冠下游球队朴茨茅夫，作客大胜4:1，今仗更面对低两级的韦根，不费吹灰之力于半场已遥遥领先4球，最终主场赢4:0，轻松跻身第5圈。

阿迪达任内仅得一个冠军

值得一提，他们对上一次晋级英足杯第5圈是2019至20赛季，阿迪达在中途接手球队，一直杀入决赛，并以2:1击败车路士夺冠。撇除季前赛性质的社区盾，这个是阿迪达入主枪手逾6年唯一锦标，今季再入第5圈有力重温美梦。

阿仙奴对上一次跻身足总杯第5圈，是2019至20球季，当季更捧杯而固。路透社
2019至20球季的英足杯锦标，是阿迪达入主阿仙奴后唯一冠军。路透社
