西甲│马体会大胜巴塞后即惨败 吞华历简奴3蛋 队长：我们似放弃联赛﹗

上周中在西班牙杯大胜巴塞隆拿的马德里体育会，周日回师西甲判若两队，作客下游的华历简奴惨败0:3。该队于联赛已连续3轮不败，阵上演出和斗心与西杯时截然不同，难怪门将兼队长奥比历(Jan Oblak)批评队友似乎已放弃西甲，在联赛中拣波踢。

近3轮西甲仅得1和2负

今场将佐治高基、基沙文、祖利安艾华利斯等多名主力放入后备的马体会，面对在护级区域苦苦挣扎的华历简奴没有还击之力，全场被对手9次射门命中目标，最终失掉3球，净吞3蛋惨败。床单军团赛后在积分榜跌至第4位，落后榜首的皇家马德里15分，基本上已无力竞逐冠军，球队近3轮只有1和2负的劣绩，表现未如理想。

奥比历抛出「放弃西甲论」

相反球队在过去两周的周中出战西班牙杯，先在8强作客5:0大胜贝迪斯，上周则在4强首回合主场4:0轻取巴塞隆拿，明显将重心放在西杯，门将奥比历直言：「感觉我们已放弃西甲了。我们不能这样输波，也不能踢出像今天这样的比赛。不能拣波踢，每一场比赛我们都要全力以赴，争取胜利，我感觉去我们没有做到这一点。」然而教练施蒙尼不认同奥比历的「放弃西甲论」，直言单纯是球队踢得不好，对手踢得更好而已。